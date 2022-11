Você conhece o La'eeb, mascote da Copa do Mundo no Catar?

Da Redação

La'eeb é o personagem escolhido para ser mascote da Copa do Mundo de 2022

Como em todas as edições do maior evento do futebol mundial, a Copa do Mundo do Catar também tem seu mascote para representar a cultura do país sede. La’eeb é o nome do personagem que promete cativar os torcedores diretamente do mascote-verso desenvolvido pelos organizadores do evento.

O nome, segundo a Fifa, significa “jogador super habilidoso” em árabe. Típicos da cultura árabe, os lenços de cabeça foram a inspiração para desenvolver o desenho de La’eeb. No vídeo de apresentação, o mascote do Catar aparece no “mascote-verso”, um universo paralelo que reúne todos os personagens das edições anteriores da Copa do Mundo.

“Ele pertence a um mascote-verso paralelo que é indescritível – todos são convidados a interpretar o que parece”, afirmou Khalid Ali Al Mawlawi, vice-diretor geral de marketing, comunicações e experiência em torneios do Comitê local.

“Estamos encantados em revelar La’eeb como o primeiro mascote oficial da Copa do Mundo no Oriente Médio e do mundo árabe”, completou Al Mawlawi.

MÚSICA OFICIAL da copa

A Fifa lançou música-tema da Fanfest da Copa do Mundo de 2022, chamada “Tukoh Taka”. A canção, que reúne a rapper Nicki Minaj com Maluma e Fares, fala sobre a união de fãs de todo planeta.

A música oficial contém trechos em inglês, espanhol e árabe. Ambientado no deserto, o clipe traz artistas celebrando a cultura de todos os povos e países, com bailarinos e coreografias diversificadas.





