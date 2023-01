Vizinho resgata bebê que foi deixado sozinho em casa com pitbull

Da Redação

A mãe e o padrasto da criança foram presos em flagrante por abandono de incapaz

Um vizinho resgatou um bebê de um ano e oito meses que foi deixado sozinho dentro de casa com um cachorro da raça pitbull, em Santa Inês, no Maranhão. O caso foi registrado nessa segunda-feira (16). A Polícia Militar (PM) e o Conselho Tutelar foram acionados para comparecer ao local.

De acordo com as informações das autoridades, a mãe e o padrasto da criança a deixaram sozinha com o animal, que estava solto dentro da residência, para irem a um bar na cidade.

O vizinho ouviu o bebê chorando e foi averiguar o que estava acontecendo. Ao chegar na residência, o homem, que tem contato com o pitbull, percebeu que a criança estava sozinha no imóvel com o cão.

A mãe, grávida de sete meses do segundo filho, e o padrasto do bebê foram presos em flagrante pelo crime de abandono de incapaz.

Segundo informações, a criança tinha arranhões nas costas. Enquanto nenhum outro parente é localizado pelas autoridades, o bebê está sob os cuidados do vizinho que a resgatou.

Com informações do G1.

