Vizinha salva menina de 9 anos que caiu de prédio: Levantei os braços

A queda, de cerca de oito metros, ocorreu por volta das 18h

Uma menina de 9 anos caiu de um prédio no Bairro dos Novais, em João Pessoa, e uma vizinha conseguiu evitar o choque da criança com o chão, na quarta-feira (26). A queda, de cerca de oito metros, ocorreu por volta das 18h. Em período pós-cirúrgico, a mulher viu a menina pendurada na janela, "deu dois passos" e levantou os braços para segurá-la.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou a criança, que é autista, para o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa, onde a vítima recebeu atendimento médico de emergência e segue em observação. Segundo o boletim médico da unidade hospitalar do início da manhã desta quinta-feira (27), o quadro clínico é estável.

O vídeo começa com a criança já pendurada na janela, com o corpo para fora do prédio. Em seguida, é possível ver quando o síndico sai do bloco na frente de onde a criança está e entra no prédio para subir até o apartamento. Neste momento, é possível ver quando a vizinha, Thallyta Kelciene se levanta e abre os braços embaixo de onde a menina está. No mesmo segundo, a criança despenca e é segurada por Thallyta, que logo em seguida levanta a menina.

Em entrevista à TV Cabo Branco, nesta quinta-feira, a vizinha, que se recupera de uma cirurgia, relatou como ocorreu a queda.

"No momento nem lembrei que estava operada, a reação foi mais de 'levanta, vai, tenta segurar'. Quando eu estava sentada, que o síndico passou correndo, me assustei pela velocidade. Estava muito barulho por causa de uma carreata e me veio o pensamento 'olha pra cima'. Quando olhei, ela já estava 100% para fora da residência. Só dei dois passos e, meio e assim que levantei os braços, ela caiu. O impacto foi em mim, mas no que ela bateu e que girou porque eu peguei no braço, ela caiu no chão quietinha e eu não percebi nada fraturado", relatou.

Agradecimento

Ainda de acordo com Thallyta, o pai da criança foi até a casa dela à noite para agradecer o ato. "Ele disse que ela está bem, está estável. A família me agradeceu, mas eu disse que agradecesse a Deus, ele quem opera por nós. O que importa foi ter salvado ela. Eu faria novamente, por qualquer pessoa", completou.

Em entrevista à TV Cabo Branco, Erasmo Henrique, o pai da menina, diz que a criança foi amparada por Deus. "Eu sempre tenho em mente, Deus usa quem ele quer da forma que ele quer, não é a toa que aquela pessoa estava lá embaixo", afirma. Ele agradece a vizinha, "ela salvou a vida da minha filha. Primeiramente Jesus, meu Deus todo poderoso, só tenho a agradecer a Deus e a ela. Deus usou ela e ela se deixou ser usada por Deus", disse.

