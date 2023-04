Viúvo consegue guarda de cinco irmãos adotados pelo esposo

Da Redação

Daniel Braz e os cinco filhos adotivos: "Eu estou muito feliz"

O enfermeiro Daniel Braz conseguiu a guarda provisória dos cinco filhos adotivos, em Rio Claro, São Paulo. As crianças foram adotadas por ele e pelo o companheiro Jhonatan Wiliantan da Silva em março de 2022. Jonatan, entretanto, veio a falecer um ano depois de dengue hemorrágica

De acordo com Braz, o casal adotou cinco irmãos para evitar que fossem separados. Antes de falecer, Jonatan pediu ao marido Dani para nunca abandonar as crianças.

Mas, como o processo de adoção ainda não tinha sido concluído, a permanência das cinco crianças, que têm entre 2 e 12 anos, estava irregular. "Não existia o processo de adoção, existia apenas o processo de guarda, porque as crianças foram acolhidas, foram institucionalizadas e houve a busca da família e Jonhantan era primo dos meninos. Foi protocolada uma ação de guarda, onde ele era o único guardião e, com o falecimento dele, as crianças estavam irregulares, porque a guarda foi revogada com a morte dele", explicou a advogada Sâmoa Martins.

Agora, com a possibilidade de realizar o sonho do marido - e o seu próprio -, Braz se sente mais aliviado. "Eu estou muito feliz. Sensação maravilhosa. É uma segurança, é uma liberdade porque posso viver com meus filhos sem medo", disse.

As informações são do G1.

