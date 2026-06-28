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Viúva de policial descobre dívida de quase R$ 1 milhão gerada por vício do marido em bets

Além de lidar com o luto, enfermeira relata cobranças de agiotas e está impedida judicialmente de vender a casa onde a família mora

Escrito por Da Redação
Publicado em 28.06.2026, 21:18:29 Editado em 28.06.2026, 21:18:21
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A enfermeira Raquel Maria de Oliveira Negrão, publicou um vídeo com um alerta sobre o perigo causado pelas apostas em bets. Moradora de Goiânia, ela decidiu divulgar um relato pessoal sobre quando descobriu uma dívida de quase R$ 1 milhão deixada por seu marido, o policial militar Danilo Lopes Negrão, após a morte dele em setembro de 2023. O prejuízo foi acumulado devido ao vício do em apostas esportivas, um transtorno conhecido como ludopatia, que teve início durante a Copa do Mundo de 2022. Para sustentar os jogos e cobrir perdas, o policial contraiu empréstimos com bancos, amigos e agiotas, sem que a família tivesse dimensão da gravidade do problema.

- LEIA MAIS: Faturamento das plataformas de apostas acumula crescimento de 23% no ano, diz FecomercioSP

A descoberta do montante exato ocorreu apenas alguns dias após o falecimento do policial. Ao acessar o computador do marido, Raquel encontrou uma planilha detalhando todos os credores. Segundo a viúva, as pessoas emprestavam o dinheiro por confiarem na honestidade de Danilo, que conseguiu ocultar o transtorno de quase todos ao seu redor. O acúmulo das dívidas levou o policial a um quadro depressivo agudo pela percepção da perda de sua dignidade. Ele até chegou a buscar terapia por incentivo dos familiares, mas faltava às consultas e omitia o vício em apostas dos profissionais de saúde.

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Desde a morte do marido, a viúva relata enfrentar um desgaste emocional e financeiro contínuo. Ainda durante os meses em que Danilo lidava ativamente com o vício, Raquel precisou assumir integralmente as despesas domésticas. Com o falecimento, a situação se agravou. A enfermeira passou a ser alvo de abordagens e ameaças por parte dos credores, o que a impediu de vivenciar o próprio luto. Quase três anos após a perda, ela ainda sofre os impactos diretos: devido ao avanço de processos judiciais atrelados às cobranças, a casa onde a família reside está bloqueada e não pode ser vendida.

O caso ilustra os perigos do endividamento ligado aos jogos de azar, situação que acometeu o policial antes da regulamentação definitiva do setor. O transtorno de Danilo era focado exclusivamente em apostas esportivas, e não em jogos de cassino on-line. Atualmente, o mercado regulado pela Lei 14.790/2023 exige que as plataformas legalizadas no Brasil ofereçam ferramentas de autoexclusão. Além disso, o Ministério da Fazenda disponibiliza um sistema centralizado que permite ao usuário bloquear o próprio CPF em todos os sites de apostas legais. Para casos de compulsão, o Ministério da Saúde orienta que os afetados e seus familiares busquem ajuda especializada imediatamente.

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apostas Apostas esportivas bets dívidas enfermeira jogos de azar ludopatia saúde mental
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