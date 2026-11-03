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Viúva de Lito Sousa não fará festas de Natal e do aniversário do filho: 'Não existe clima'

Escrito por Rariane costa (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Mila Seidl, viúva do influenciador Lito Sousa, afirmou que não fará a festa de aniversário do filho, Malone, que completa oito anos no início de janeiro. A decisão faz parte de uma mudança nos planos da família para os próximos meses: ela também não organizará confraternização da empresa nem as comemorações de Natal e Réveillon. Em publicações nas redes sociais na segunda-feira, 2, Mila explicou que ainda não se sente preparada para celebrar datas especiais após a morte do marido.

"Não existe clima neste momento para comemorar absolutamente nada. Adoro festas, mas esse tipo de força eu ainda não tenho", afirmou. Ela também lamentou que não poderá realizar a festa de 60 anos de Lito, que faria aniversário em 25 de janeiro. "Se eu pudesse, eu dormia agora e acordava em fevereiro", disse.

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Em vez de passar o Natal no Brasil, Mila decidiu viajar para Quebec, no Canadá, com o filho e a mãe, de 73 anos. Os três ficarão em um resort de neve. Segundo ela, a ideia é estar em um ambiente diferente e evitar a obrigação de organizar uma celebração em casa, onde a família costumava passar a data reunida.

"Vou estar em um momento bem introspectivo no Natal. É uma data muito importante. Vou sentir muita saudade da nossa família junta", afirmou. Mila contou que conversou com o psicólogo sobre a decisão e que tem procurado se manter ocupada, aceitando convites de amigos para sair e viajar.

"Nesse momento mais agudo, é a solução que eu tenho. Estou muito imersa nas coisas, não posso parar de trabalhar, mas tem dias que são muito dolorosos. Nesses dias, se eu puder sumir, eu vou sumir", declarou.

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Lito morreu em 1º de outubro, aos 59 anos, em decorrência da doença de Creutzfeldt-Jakob, condição neurodegenerativa rara e de rápida evolução. O especialista em aviação, criador do canal Aviões e Músicas, havia anunciado o diagnóstico em agosto.

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LITO SOUSA/MORTE/CREUTZFELDT-JAKOB/FAMÍLIA/CLIMA
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