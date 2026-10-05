Viúva de Lito Sousa diz que cinzas do influenciador serão espalhadas em aeroportos de SP

A viúva de Lito Sousa, Mila Seidl, afirmou no domingo, 4, que as cinzas do marido serão espalhadas em três locais, incluindo o Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, e o Aeroporto de Guarulhos, na região metropolitana.

Mila comentou, em uma sequências de três vídeos no Instagram, sobre a ideia legislativa para renomear o Aeroporto de Guarulhos - oficialmente chamado de Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos - Governador André Franco Montoro - em homenagem a Lito.

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"Queria falar com vocês sobre essas ideias que estão circulando na internet. Eu postei a enquete de fazer do Aeroporto de Guarulhos ser o Aeroporto Lito Sousa. Eu vejo, eu, meu filho e a família do Lito, com muito amor essa ideia. Muito amor. Porque o Aeroporto de Guarulhos tem uma representação na vida dele inexplicável. Ele trabalhou lá por quase três décadas", disse Mila.

Segundo a mulher, o influenciador pediu que as cinzas dele fossem distribuídas em três locais: no Aeroporto de Congonhas, onde ele começou a trabalhar com aviões; no Aeroporto de Guarulhos; e em um terceiro lugar a ser escolhido por ela e pelo filho do casal, Malone, de sete anos.

"Então, ele passou mais parte da vida dele lá no aeroporto de Guarulhos do que em qualquer outro lugar", afirmou Mila.

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"Lá foi a casa dele por muito tempo, um lugar que ele amava de paixão. Mais do que Congonhas. Eu preciso ser transparente com vocês: ele era apaixonado por avião grande, 777, 787, A380. Então lá era paraíso, paraíso, o paraíso para ele", acrescentou.

Segundo Mila, foi no aeroporto que ele começou a ter a ideia de criar o projeto "Aviões e Músicas", que deu origem ao canal no YouTube de mesmo nome, que soma mais de 4,2 milhões de inscritos. "Então, para a gente, é assim uma homenagem que eu não sei nem dizer", disse.

A viúva afirmou que não sabe se a homenagem pode se tornar realidade, já que não conhece os trâmites necessários. Ela também compartilhou um link para apoiar a ideia legislativa apresentada ao Senado sobre a homenagem.

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Uma ideia legislativa é uma proposta para criar uma lei ou alterar uma norma que já existe que pode ser enviada por qualquer cidadão brasileiro. Após ser cadastrada pelo Portal e-Cidadania do Senado, a sugestão fica aberta por até quatro meses para receber apoio de outros pessoas.

Caso conquiste 20 mil apoios nesse período, ela vira uma Sugestão Legislativa e vai para a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH), onde os senadores discutem o tema e decidem se ela se transforma em um Projeto de Lei ou em uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC).

Até a manhã desta segunda-feira, 5, a proposta para alteração do nome do aeroporto recebeu mais de 31 mil apoios.

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Lito morreu na última quinta-feira, 1º, após ser diagnosticado com a doença de Creutzfeldt-Jakob, que é rara, fatal e não tem cura. Apesar da grave condição, ele se mobilizou para ter acesso a tratamentos experimentais e dizia que o "jogo só acaba quando termina".

Antes de publicar a sequência de vídeos, Mila já havia feito uma homenagem ao marido. "Quando as lembranças viram o nosso bem mais valioso. Estou sentindo muito a sua falta", escreveu.

"Amanhã é segunda, dia da vida das pessoas voltarem ao normal - rotina. Como voltar ao normal sem você? Eu conseguirei aprender?", continuou. "Vou tentar, por você, pelo Malone e por mim. Voltar não significará que vou te esquecer. Jamais! Voltar significa que eu vou estar de pé pelo seu legado, pelos seus sonhos e pela nossa missão. Era o que você queria e tentarei fazer da melhor forma possível, pois o que mais quero, é que você sinta orgulho de mim."