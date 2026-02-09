Viúva de Henrique Maderite relata últimos momentos do influenciador: "não sofreu"
Segundo ela, o influenciador foi encontrado por um amigo que passava o dia com ele na fazenda
Fernanda Maciel, viúva do influenciador Henrique Maderite, detalhou neste domingo (08) as circunstâncias da morte do marido, ocorrida na última sexta-feira (06). Maderite, que tinha 50 anos e somava mais de 2 milhões de seguidores, foi vítima de um infarto fulminante em sua fazenda.
Segundo o relato de Fernanda, o influenciador passou o dia na propriedade acompanhado de um amigo. Por volta das 17h, após sentir um mal-estar enquanto cuidava dos cavalos, Maderite resolveu tomar banho e se deitou para descansar.
Ao estranhar a demora, o amigo foi até o quarto e encontrou o influenciador já caído no chão. Houve tentativa de reanimação, mas Maderite já não apresentava sinais vitais.
A viúva aproveitou para esclarecer um detalhe que gerou dúvidas: um sangramento observado na orelha do influenciador. Segundo ela, o ferimento foi causado por uma batida contra um móvel durante a queda provocada pelo mal súbito. "Ele partiu rápido, isso foi o maior conforto para o meu coração. Ele não sofreu", desabafou Fernanda.
No momento da fatalidade, Fernanda viajava para Ouro Preto (MG) para um evento familiar. Ela retornou imediatamente após receber a notícia e declarou que a dor pela perda é "imensurável".
O influenciador era conhecido pelo estilo de vida rústico e pelo bordão "sextou", sendo uma figura carismática nas redes sociais.