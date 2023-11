Viu isto? Dona de casa viraliza ao encontrar ovo dentro de outro ovo

Siga o TNOnline no Google News

A fim de economizar, uma dona de casa teve a ideia de comprar uma galinha na feira para ter sua própria produção de ovos. Isso, no entanto, acabou lhe rendendo uma surpresa, que foi registrada. (Assista abaixo)

Cleonicia Evaristo, de 63 anos, achou estranho a demora de sua ave em botar um ovo. Contudo, quando isso aconteceu, ela ficou sem reação, pois encontrou um ovo dentro de outro ovo.

Em uma conversa com a imprensa, a idosa relatou que ficou impressionada com o tamanho do ovo que a galinha botou. “Ela ficou uns dias sem botar e na semana passada ela botou esse ovo. Eu nunca vi isso, eu nem acreditei, como uma galinha pode botar um ovo desse tamanho?”, disse ao G1.

A galinha botou o ovo na semana passada, mas Cleonicia esperou o filho chegar em casa e só quebrou o ovo no último domingo (29) em Inhumas, Goiás. O ovo, que tinha mais que o dobro do tamanho de um tradicional, virou uma omelete para a família.

“Eu fiz uma omelete com cebolinha temperada e pensei o tanto que ia dar e o sabor. Eu comi, meu filho comeu, meu marido comeu, deu para todo mundo. O sabor estava bom. Achei saboroso”, disse.

Um ovo dentro de outro ovo? Isso é normal?

O biólogo Edson Abrão conversou com o G1 e afirmou que o fato pode ocorrer por diversos fatores, como, por exemplo, excesso de proteína, alimentação fraca e estresse do animal.

“Não é a coisa mais comum do mundo, mas também não é a coisa mais rara”, explicou.



Edson detalhou que, para o ovo sair, o animal precisa fazer movimentos peristálticos, que são movimentos ondulatórios que acontecem no intestino, no estômago, e nas aves, no oviduto, onde elas produzem o ovo.

“Existe a ovulação, às vezes esse óvulo é fecundado ou não, e ela coloca ele para fora com movimentos peristálticos. Só que às vezes esses movimentos peristálticos, por uma anomalia, faça que exista uma movimentação contra-peristáltica”, pontuou.

Neste momento, com o ovo “mole”, ainda sendo formado no oviduto, ao invés de ter o movimento em um sentido único, para fora, ele vai ao contrário e faz movimentos irregulares, segundo Edson.

“Quando o ovo molinho ainda, ele se encontra com o outro, e o menor é engolido pelo ovo maior. O ovo sem casca, em formação. Aí ele cresce dentro do outro ovo, que já tem casa, pode ter até cinco ovos dentro do mesmo ovo”, completou Edson.

Veja:

Com informações do G1.

