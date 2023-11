Viu esta? Empresa busca casal para cuidar de ilha por R$ 82 mil ao mês

Um enigmático bilionário oferta uma oportunidade generosa, com um salário de 160 mil libras esterlinas ao ano (equivalente a R$ 987 mil, mais de R$ 82 mil ao mês). O emprego foi divulgado por uma agência e, conforme o anúncio, um casal é procurado para assumir a responsabilidade de cuidar de um local paradisíaco situado nas Ilhas Virgens Britânicas, no mar do Caribe.

Contudo, a vaga é bem mais complexa do que parece. Esse trabalho vai desde a manutenção e fiscalização exaustiva do imóvel até à promoção ativa que visa à captação de turismo de luxo exclusivo.

Inclusive, há alguns requisitos para preencher o cargo. Confira:

Sólida experiência, preferencialmente na área de hotelaria de luxo

Habilidades de gerenciamento de equipe

Conhecimento detalhado de atendimento ao hóspede e gerenciamento doméstico

Capacidade de apresentar diante das câmeras, com excelentes habilidades de comunicação

Experiência anterior de trabalho na região do Caribe

As exigências não terminam por aí! Os pretendentes ao cargo deverão formalizar a candidatura não apenas através de um currículo, mas também de um vídeo de TikTok, com duração máxima de dois minutos e as hashtags específicas mencionadas na oferta de emprego. A postagem com a convocação pode ser vista na conta do Instagram da Fairfax e Kensington, agência especializada em recrutamento de pessoas doméstico privado (@fairfaxandkensington).

Além do salário, o contratante se compromete a arcar com despesas de voo de ida e volta ao local, bem como despesas com alimentação e hospedagem.



Por meio do comunicado, a agência explicou por qual motivo a vaga estava sendo divulgada. "A razão pela qual tentamos alcançá-los [com o anúncio online] é que muitas pessoas em funções de serviços privados não têm a parte midiática", lamentou o recrutador, sublinhando a diversidade de talentos que o bilionário procura.

Cada parceiro no casal trará um conjunto único de habilidades complementares, como jardineiro e governanta, explicou Dunn, destacando a necessidade de colaboração equitativa e diversificada neste empreendimento.



Os sortudos selecionados para a função iniciarão a viagem em janeiro, viajando de avião até a ilha paradisíaca para embarcar em uma tarefa que exigirá exaustivas semanas de trabalho (seis dias de atividades, um de descanso). Como parte da compensação, eles desfrutarão de um voo anual para casa, dando-lhes a oportunidade de se conectarem com suas raízes e recarregarem energias.

Além disso, serão concedidos 25 dias de férias, durante os quais poderão explorar e mergulhar nas belezas das ilhas vizinhas.

