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Vitru renova parceria com o Masp com previsão de investimento de R$ 1 milhão

Escrito por Wilian Miron (via Agência Estado)
Publicado em 07.05.2026, 19:08:00 Editado em 07.05.2026, 19:17:17
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A Vitru Educação renovou a parceria com Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (Masp). A iniciativa tem previsão de investimento de R$ 1 milhão e reforça o comprometimento da empresa com a cultura e acesso à educação no País.

Segundo a Vitru, o valor será destinado ao apoio às atividades de "Mediação e Programas Públicos" do museu, que visam estabelecer um espaço de formação e troca de conhecimentos por meio de cursos, palestras, seminários e oficinas.

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VITRU/PARCERIA/MASP/INVESTIMENTO
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