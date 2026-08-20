Vítimas de acidente no interior do Paraná são veladas em ginásio municipal
O velório de parte das vítimas do acidente que deixou 23 mortos em Imbituva, no interior do Paraná, é realizado no Ginásio Municipal de Esportes da cidade desde a noite de quarta-feira, 19.
A Prefeitura de Imbituva disponibilizou o espaço para as famílias que optaram pelo velório coletivo, que começou por volta das 22h de quarta-feira. Pelo menos oito corpos devem ser velados no local. Os velórios continuam nesta quinta-feira, 20, quando também devem ser realizados os sepultamentos.
O acidente ocorreu na madrugada de quarta-feira, na BR-373, na altura do quilômetro 209. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que houve uma colisão frontal entre uma carreta com placas de Erechim (RS), que seguia no sentido de Ponta Grossa (PR), e um micro-ônibus da Secretaria de Saúde de Imbituva, que levava os passageiros para atendimento médico em hospitais na região metropolitana de Curitiba.
Segundo a corporação, informações preliminares indicam que a carreta invadiu a faixa contrária e colidiu com o micro-ônibus. "A circunstâncias estão sendo analisadas através do levantamento no local", afirmou a PRF.
Na noite de quarta-feira, a gestão municipal divulgou os nomes e as fotos das vítimas fatais. Além dos moradores da cidade, o motorista da carreta, Alex Rivail Machado da Silva, de 26 anos, também morreu.
- Adenilson Chaves dos Santos, 37 anos
- Azelia GrisoskI Stadler, 75 anos
- Cinthia Souza de Oliveira, 35 anos
- Clodoaldo Ananias Ribeiro de Jesus, 56 anos
- Cristiane Luíza da Silva, 29 anos
- Edenilze Teresinha Bronguel de Jesus, 50 anos
- Edineia Lemes Batista, 38 anos
- Elisabeth do Rocio Malaquias Rodrigues, 54 anos
- Elisandra Batista, 6 anos
- Erick Cezar Wiertel, 38 anos
- Evelyn Cristina de Jesus Silva, 10 anos
- Ivonete das Graças Malaquias, 59 anos
- João Paulo de Almeida, 26 anos
- Liane Bienert, 56 anos
- Lucimara Guilherme, 30 anos
- Marcos Vinicius Marconato, 45 anos
- Meirielli Neiverth Marconato, 44 anos
- Miriam Vieira Magalhães, 50 anos
- Nelson Luiz Bronguel, 61 anos
- Rosemari Nortok Cosmo, 58 anos
- Valderi Stadler, 47 anos
- Willieny Brandt Marconato, 32 anos
O secretário de Saúde de Imbituva, José Valdenei Menon, afirmou que municípios vizinhos enviaram psicólogos e assistentes sociais para prestar apoio aos familiares das vítimas. Os profissionais também acompanharam as famílias até o Instituto Médico Legal (IML) de Ponta Grossa, onde os corpos foram identificados.
Três homens, de 22, 49 e 50 anos, uma mulher, de 26 anos, e uma criança, de nove anos, foram encaminhados a hospitais de Ponta Grossa. Não há informações sobre o estado de saúde dos feridos.