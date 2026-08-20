Vítimas de acidente no interior do Paraná são veladas em ginásio municipal

O velório de parte das vítimas do acidente que deixou 23 mortos em Imbituva, no interior do Paraná, é realizado no Ginásio Municipal de Esportes da cidade desde a noite de quarta-feira, 19.

A Prefeitura de Imbituva disponibilizou o espaço para as famílias que optaram pelo velório coletivo, que começou por volta das 22h de quarta-feira. Pelo menos oito corpos devem ser velados no local. Os velórios continuam nesta quinta-feira, 20, quando também devem ser realizados os sepultamentos.

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O acidente ocorreu na madrugada de quarta-feira, na BR-373, na altura do quilômetro 209. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que houve uma colisão frontal entre uma carreta com placas de Erechim (RS), que seguia no sentido de Ponta Grossa (PR), e um micro-ônibus da Secretaria de Saúde de Imbituva, que levava os passageiros para atendimento médico em hospitais na região metropolitana de Curitiba.

Segundo a corporação, informações preliminares indicam que a carreta invadiu a faixa contrária e colidiu com o micro-ônibus. "A circunstâncias estão sendo analisadas através do levantamento no local", afirmou a PRF.

Na noite de quarta-feira, a gestão municipal divulgou os nomes e as fotos das vítimas fatais. Além dos moradores da cidade, o motorista da carreta, Alex Rivail Machado da Silva, de 26 anos, também morreu.

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- Adenilson Chaves dos Santos, 37 anos

- Azelia GrisoskI Stadler, 75 anos

- Cinthia Souza de Oliveira, 35 anos

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- Clodoaldo Ananias Ribeiro de Jesus, 56 anos

- Cristiane Luíza da Silva, 29 anos

- Edenilze Teresinha Bronguel de Jesus, 50 anos

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- Edineia Lemes Batista, 38 anos

- Elisabeth do Rocio Malaquias Rodrigues, 54 anos

- Elisandra Batista, 6 anos

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- Erick Cezar Wiertel, 38 anos

- Evelyn Cristina de Jesus Silva, 10 anos

- Ivonete das Graças Malaquias, 59 anos

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- João Paulo de Almeida, 26 anos

- Liane Bienert, 56 anos

- Lucimara Guilherme, 30 anos

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- Marcos Vinicius Marconato, 45 anos

- Meirielli Neiverth Marconato, 44 anos

- Miriam Vieira Magalhães, 50 anos

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- Nelson Luiz Bronguel, 61 anos

- Rosemari Nortok Cosmo, 58 anos

- Valderi Stadler, 47 anos

- Willieny Brandt Marconato, 32 anos

O secretário de Saúde de Imbituva, José Valdenei Menon, afirmou que municípios vizinhos enviaram psicólogos e assistentes sociais para prestar apoio aos familiares das vítimas. Os profissionais também acompanharam as famílias até o Instituto Médico Legal (IML) de Ponta Grossa, onde os corpos foram identificados.

Três homens, de 22, 49 e 50 anos, uma mulher, de 26 anos, e uma criança, de nove anos, foram encaminhados a hospitais de Ponta Grossa. Não há informações sobre o estado de saúde dos feridos.