Vítima simula pedido de pizza para pedir socorro à PM após agressão

Suspeito fugiu levando o filho do casal, de três meses, que foi resgatado sozinho minutos depois

Uma mulher simulou fazer um pedido de pizza pelo número de emergência 190 para conseguir socorro da Polícia Militar após ser agredida e ameaçada pelo ex-companheiro, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. O caso ocorreu na noite do último domingo (18) e resultou na prisão do agressor, que havia fugido levando o filho do casal, um bebê de apenas três meses.

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Para não levantar as suspeitas do homem durante a situação de perigo, a vítima iniciou o telefonema perguntando se a ligação era para uma pizzaria. A policial militar que atendeu o chamado percebeu a estratégia de socorro, perguntou se a mulher estava em perigo e deu sequência à conversa em código, enquanto a vítima solicitava uma pizza "meia calabresa e meia muçarela" e combinava a confirmação da chegada da viatura ao local.

Confira um trecho do diálogo:

Policial: "Polícia Militar, emergência."

Vítima: "Boa noite, é da pizzaria?"

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Policial: "Tá tudo bem aí?"

Vítima: "Eu gostaria de fazer um pedido. Vai ser meia calabresa e meia muçarela, tá bom?"

Policial: "A senhora quer que seja feito contato com a senhora no telefone aí quando se aproximar?"

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Vítima: "Por favor, você me avisa quando estiver chegando."

Quando as equipes policiais chegaram ao imóvel indicado, o suspeito já havia fugido com o bebê. A mulher relatou as agressões físicas sofridas e informou que continuava sendo alvo de intimidações do ex-companheiro.

Diante das informações, as viaturas iniciaram patrulhamento pela região e localizaram a criança sozinha na casa do pai, poucos minutos após o início das buscas. O agressor foi encontrado na sequência, autuado em flagrante e encaminhado à delegacia, onde permanece preso à disposição da Justiça. O bebê foi resgatado sem ferimentos e devolvido aos cuidados da mãe.

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Com informações de G1.