Da Redação

Vítima registrou 5 boletins contra marido antes de ser morta

Eloisa Rodrigues de Oliveira, de 36 anos, vítima de feminicídio em Mato Grosso do Sul, chegou a registrar cinco boletins de ocorrência contra o marido antes de ser morta por ele, aponta investigação policial. Contudo, o suspeito não respeitava as medidas protetivas. Com informações do g1.

continua após publicidade .

A mulher morreu na quinta-feira (17), depois de ser esfaqueada com pelo menos quatro golpes na barriga por Fabiano Querino dos Santos, 35 anos. O suspeito do crime chegou a fugir de Campo Grande, onde o crime ocorreu, mas foi encontrado e preso em Ribas do Rio Pardo (MS).

“Desses cinco boletins de ocorrências anteriores, quatro estavam finalizados. Ele mencionou que nega as ocorrências anteriores, afirma apenas ocorrências verbais e que apenas matou. Ele disse que se limitou apenas a matá-la”, afirma a delegada Elaine Benicasa ao g1.

continua após publicidade .

Ainda segundo a delegada, ele confirma as facadas contra a vítima e que “optou por não bater, mas por matar, que nunca havia encostado, para não ser covarde, optou por matar”. A polícia informou que Fabiano afirmou ter matado Eloisa na frente de dois filhos da vítima, um de 6 e outro de 9 anos.