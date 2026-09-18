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Vítima de infarto, adolescente de 16 anos é encontrada morta na cama pela mãe em SC

Jovem cursava o primeiro ano do ensino médio e havia celebrado a Crisma recentemente. Escola decretou luto oficial e suspendeu as aulas

Escrito por Da Redação
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Vítima de infarto, adolescente de 16 anos é encontrada morta na cama pela mãe em SC
Autor Foto: Reprodução/ Redes Sociais

A adolescente Mirella Kern, de 16 anos, morreu na madrugada da última quarta-feira (16) em decorrência de um infarto, na cidade de Luiz Alves, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. A jovem foi encontrada desfalecida na própria cama pela mãe, que entrou no quarto para acordar a filha para trabalharem juntas.

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O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para o socorro na residência, localizada no bairro Ribeirão Máximo, e encaminhou a estudante ao hospital, mas ela não resistiu. De acordo com a prefeitura do município, o Serviço de Verificação de Óbitos (SVO) confirmou posteriormente que o ataque cardíaco foi a causa da morte.

Mirella cursava o primeiro ano do ensino médio na Escola de Educação Básica João Gaya. Após a confirmação do óbito, a instituição de ensino decretou luto oficial e suspendeu as aulas na quinta-feira (17), data em que ocorreu o sepultamento da estudante.

A adolescente também era muito ativa na comunidade católica local. Ela participava da catequese na Paróquia São Vicente de Paulo e havia celebrado o sacramento da Crisma neste ano. Em uma publicação nas redes sociais, a igreja lamentou a perda precoce: "Hoje, nossa Paróquia se une em oração pela vida de Mirella, nossa jovem catequizanda que, aos 16 anos, partiu para a Casa do Pai".

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Descrita por conhecidos como uma pessoa inicialmente tímida, mas muito sorridente, brincalhona e afetuosa, a jovem gerou comoção na cidade e recebeu diversas homenagens na internet. A mãe publicou uma mensagem de despedida chamando a filha de "moça linda". "A mãe vai amar você eternamente, meu amor, você fará uma falta enorme no meu coração e de todos que te amavam aqui na terra", declarou a mãe. A irmã da vítima também usou as redes sociais para exaltar a cumplicidade que tinham. "Obrigada por ser meu Porto Seguro, por usar minhas roupas, obrigada por cuidar do meu ursão. Você tinha muito para viver e ver seus sobrinhos, se formar, ser minha madrinha de casamento", desabafou.


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