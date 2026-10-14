Vítima de golpe, trabalhador viaja 2 mil km e descobre que "namorada" era IA

Um pedreiro de 49 anos percorreu mais de dois mil quilômetros desde Imperatriz, no Maranhão, até Belo Horizonte, em Minas Gerais, para conhecer uma namorada virtual, mas descobriu ao chegar que a mulher era, na verdade, uma personagem criada por Inteligência Artificial (IA). O trabalhador desembarcou na capital mineira no último domingo (11) e constatou que a suposta companheira, que se apresentava nas redes sociais sob o nome de Jéssica, não existia e utilizava vídeos e respostas automáticas geradas por tecnologia para sustentar a farsa.

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O homem, que é natural do Tocantins, relatou que decidiu fazer a longa viagem impulsionado pela profunda solidão que vinha enfrentando após o falecimento de sua mãe. Mesmo tendo sido alertado por amigos e conhecidos sobre o alto risco de o perfil ser falso ou artificial, ele optou por manter as esperanças no relacionamento. Em entrevista à Rádio Itatiaia, o trabalhador desabafou afirmando que o sentimento de isolamento dentro de casa traz grandes transtornos emocionais, motivo pelo qual decidiu ir atrás da suposta mulher.

Sem dinheiro e sem ter a quem recorrer após constatar o golpe, o pedreiro procurou na manhã desta terça-feira (13) a Unidade de Acolhimento e Atendimento ao Migrante da Prefeitura de Belo Horizonte. De acordo com a administração municipal, a equipe técnica avaliou a situação do homem, prestou orientações detalhadas sobre os perigos de fraudes em relacionamentos virtuais e ofereceu estrutura para banho, além de alimentação. Após o acolhimento, o município emitiu uma passagem de ônibus com destino a Augustinópolis, no Tocantins, garantindo o retorno seguro do trabalhador ao seu estado de origem.