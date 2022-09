Vítima de ataque em escola sonhava em ser policial; saiba mais

Da Redação

Geane, estudante de 20 anos que cursava o 9º ano do ensino fundamental, ao lado de Vitória Sales, sua ex-cuidadora

Geane Brito, estudante de 20 anos que foi morta em um ataque em uma instituição de ensino, sonhava em ser policial, segundo Vitória Sales, ex-cuidadora no Colégio Muncipal Eurides Sant'Anna, em Barreiras, Bahia. A garota, que era cadeirante, foi morta com golpes de facão por um colega adolescente.

Vitória Sales concedeu uma entrevista ao g1. "Ela dizia que queria ser policial porque polícia salva vidas", relembrou a ex-cuidadora.

A cuidadora foi trabalhar no estabelecimento de ensino em 2021, ano ao qual as duas se conheceram. Elas construíram laços que se mantiveram fortes mesmo após a saída de Vitória do colégio.

"Há três meses eu precisei sair de lá [Colégio Municipal Eurides Sant'Anna] porque precisava trabalhar em uma escola mais próxima da minha casa. Mesmo assim nós nos falávamos quase todos os dias por chamada de vídeo", contou.



Em um vídeo, gravado por outra pessoa na instituição, a jovem que cursava o 9° ano do ensino fundamental II, revelou o quanto prezava pelos estudos, disse que tinha uma relação boa com os colegas e que gostava do colégio porque era um local em que "as pessoas não podiam fazer coisas erradas".

Segundo a ex-cuidadora, Geane era uma aluna muito participativa em sala de aula. "Era uma aluna esforçada, era muito participativa, e todos ficavam de boca aberta devido à forma como ela compreendia as coisas e expressava tudo que era perguntado", contou.

A cuidadora ajudava Geane nas atividades escolares, na alimentação e para ir ao banheiro. A dificuldade de locomoção e na fala, conforme contou Vitória, foi decorrente de uma paralisia cerebral.

Com informações do g1.

