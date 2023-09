Vítima de acidente aéreo comparou avião à "lata de sardinha"; vídeo

Uma das vítimas do acidente aéreo registrado na tarde do último sábado, 16 de setembro, gravou um vídeo no interior da aeronave momentos antes dela decolar. No registro, o empresário Fábio Campos Assis comparou o avião com uma "lata de sardinha", por ser um ambiente estreito. Quatorze pessoas morreram na queda da aeronave, ocorrida em Barcelos, no Amazonas.

Fábio gravou vídeos enquanto embarcava com o grupo na aeronave em Manaus, capital do estado. Na gravação, ficou registrado o momento em que ele comenta a falta de espaço dentro do veículo: “Pensa numa lata de sardinha hein…”.



O empresário também filma os colegas, que aparentavam estar empolgados com a viagem: "Partiu Barcelos!", gritaram. Antes de desligar a câmera, ele ainda comenta sobre a temperatura dentro da aeronave. “Nossa Senhora, moço do céu, aqui está parecendo um forno de quente”.

Assista:

O avião sofreu um acidente no momento em que tentava pousar em Barcelos, em meio a uma chuva com ventos e pouca visibilidade. Todos os 12 integrantes do grupo de pescaria e os dois tripulantes morreram na tragédia.

Veja a lista das vítimas:

Euri Paulo dos Santos – executivo de Uberlândia (MG)

Fábio Campos Assis – empresário goiano

Fábio Ribeiro

Gilcresio Salvador Medeiros – dono de pousada em Niquelândia (GO)

Guilherme Boaventura Rabelo – executivo de Uberlândia (MG)

Hamilton Alves Reis

Heudes Freitas – executivo de Uberlândia (MG)

Luiz Carlos Cavalcante Garcia – executivo de Uberlândia (MG)

Marcos de Castro Zica – Uruaçu

Renato Souza Assis

Roland Montenegro Costa – médido cirurgião-geral do DF

Witter Ferreira de Faria – Uruaçu

Leandro Souza – piloto

Fernando Galvão – copiloto

Com informações do Metrópoles.

