Visto americano: veja os tipos de visto para os Estados Unidos

Você já sabe que brasileiros precisam de visto para os Estados Unidos, mas é bom se informar sobre os diferentes tipos de visto americano. Seja para ter certeza de que vai entrar com o pedido correto ou, no caso de organizar uma viagem em grupo, para descobrir como cada pessoa deve providenciar um visto para entrar legalmente nos EUA, confira as dicas deste artigo.

Principais tipos de visto americano para visitar os Estados Unidos

Ao providenciar a documentação necessária para a entrada nos Estados Unidos, você deve seguir as regras de acordo com o tipo de visto exigido para a sua viagem. Veja a seguir quais são os principais tipos de visto americano para brasileiros que pretendem visitar o país.





Visto B2

O B2 é o primeiro da lista por se tratar de um visto de não imigrante muito solicitado por turistas brasileiros. Esse tipo de visto permite a permanência temporária nos EUA para:

● Turismo

● Lazer e programação cultural

● Tratamento médico breve

● Visitas

Vale ressaltar que você pode fazer um curso nos EUA com o visto de turista — como o B2 é chamado popularmente. Isso se aplica aos cursos livres, que não exigem um visto de estudante.





Visto B1

O visto B1 é conhecido como visto de negócios e vale nas seguintes situações:

● Comparecer a palestras, feiras, seminários e conferências nos Estados Unidos

● Fazer reuniões, prospecção de negócios, visitas a clientes, assinatura de contratos etc.

● Participar de competições esportivas sem remuneração/premiação em dinheiro no país

● Atuar em trabalho voluntário ou em serviços contratados por cidadãos dos EUA

No caso de atletas profissionais e de trabalhadores domésticos, também há outras opções de visto americano para não imigrantes.





Vistos J1, F1, M1 e Q

Quem pretende estudar nos Estados Unidos deve conferir as especificações dos vistos J1, F1, M1 e Q, que são categorias relacionadas ao visto de estudante nos EUA Em linhas gerais, você pode considerar que

● O visto do tipo J1 vale para intercambistas e bolsistas envolvidos em estudos, pesquisas e outras atividades acadêmicas bancadas por instituições norte-americanas. Já o tipo Q é um visto para intercâmbio cultural com instituições nos Estados Unidos.

● Os vistos F1 e M1 são vistos para estudantes, inclusive valendo para cursos de idiomas, seja em uma instituição acadêmica (visto F1) ou não acadêmica (visto M1) como, por exemplo, uma escola técnica.

Se a ideia é trabalhar nos Estados Unidos com visto de estudante, o tipo M1 é o ideal. Contudo, o visto americano tipo J1 também pode ser solicitado por quem for trabalhar em programas de ensino patrocinados pelo governo (por exemplo, professores e profissionais de apoio).





Autorização para viajar aos Estados Unidos e mais exemplos de vistos

O ESTA EUA é uma autorização de viagem sem visto que vale para quem é de um país participante do Programa de Isenção de Vistos dos Estados Unidos. O Brasil não faz parte desse programa, mas brasileiros com dupla nacionalidade podem tirar o ESTA usando o segundo passaporte (caso seja de um dos países elegíveis).

Estes são exemplos de outras opções de visto americano, que se destinam a profissionais de determinadas áreas e especialidades:

● Tipo A – para diplomatas ou oficiais do governo

● Visto I – para jornalistas, repórteres, produtores e outros profissionais de mídia

● Tipo O – para pessoas com habilidades extraordinárias em arte, ciências, educação, esportes, negócios etc.

● Tipo P – para atletas de alta performance, artistas e profissionais do entretenimento

● Tipo R – para padres, freiras, pastores e pessoas que desempenham atividades religiosas

Com exceção de quem tem um segundo passaporte e pode obter um ESTA EUA rapidamente pela internet, os cidadãos brasileiros precisam de visto para entrar nos Estados Unidos e devem passar por um processo burocrático para fazer o pedido às autoridades estadunidenses —provavelmente com a necessidade de comparecer a uma entrevista no consulado.

O visto americano é obrigatório para brasileiros até mesmo nas viagens com a finalidade de trânsito, ou seja, para quem vai fazer uma escala no país enquanto está indo para outros destinos, tais como o México ou o Japão. Nesses casos, a pessoa deve tirar um visto do tipo C.

