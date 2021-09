Da Redação

Vírus de Android é usado para furtar dinheiro de usuários

Um novo vírus tem atormentado usuários Android, aparentemente, o programa já infectou aproximadamente 10 milhões de aparelhos. O invasor é suspeito de ser uma ferramenta para furtar dinheiro de usuários, que baixaram aplicativos infectados pelo vírus.

Segundo informações do site especializado em tecnologia Canaltech, o cavalo de troia identificado como GriftHorse foi descoberto por pesquisadores do Zimperium zLabs. Os especialistas localizaram o vírus no meio de aplicativos que demonstravam ser seguros, à disposição na Google Play Store.

O relatório divulgado pelo centro de pesquisas nesta quarta-feira, 29, indica que os aplicativos começaram a ser disponibilizados em novembro do ano passado e foram atualizados pela última vez em abril deste ano. Durante este período, o vírus se espalhou por milhões de dispositivos em aproximadamente 70 países, incluindo o Brasil.

Conforme o Canaltech, o GriftHorse entrava nos aparelhos eletrônicos a partir de mais de 200 aplicativos maliciosos disponíveis tanto na Google Play Store quanto em outras lojas de apps não oficiais. Foram utilizados programas das mais diversas categorias, de saúde a entretenimento, para conseguir atingir o maior número de usuários possível.

Ainda segundo os especialistas, os apps não eram vistos como ameaça por boa parte dos antivírus disponíveis para Android e, por isso, eram baixados facilmente. De acordo com o Canaltech, o Google removeu todos os aplicativos da loja.

O vírus conseguia entrar nos dispositivos por meio da instalação de aplicativos aparentemente inofensivos, como tradutores e até monitores de frequência cardíaca. Depois de instalados, os programas enviavam mensagens SMS para o celular da vítima exigindo uma confirmação do número de telefone para ganhar um prêmio.

A página para confirmação dos dados era carregada em um navegador interno do aplicativo e, depois que o número de telefone era informado, os suspeitos cadastravam as vítimas em serviços de assinatura mensal. Os custos eram de cerca de US$ 42, o equivalente a R$ 227, aproximadamente. A cobrança ocorria na conta de telefone do usuário.

Segundo o Canaltech, se o vírus conseguiu infectar aproximadamente 10 milhões de dispositivos, o centro de pesquisas Zimperium zLabs estima que os responsáveis possam arrecadar mais de US$ 1 milhão por mês, aproximadamente R$ 5 milhões, a partir do golpe aplicado nas vítimas.

Veja a lista de aplicativos que podem ter hospedado o vírus:

Street Cars: pro Racing

Cinema Hall: Free HD Movies

Live Wallpaper & Background

Intelligent Translator Pro

Face Analyzer

TrueCaller & TrueRecoder

iTranslator_ Text & Voice & Photo

Pulse App – Heart Rate Monitor

Video & Photo Recovery Manager 2

Быстрые кредиты 247

Fitness Trainer

ClipBuddy

Vector arts

Ludo Speak v2.0

Battery Live Wallpaper 4K

Heart Rate Pro Health Monitor

Locatoria – Find Location

GetContacter

Photo Lab

AR Phone Booster – Battery Saver

English Arabic Translator direct

VPN Zone – Fast & Easy Proxy

100% Projector for Mobile Phone

Forza H Mobile 4 Ultimate Edition

Amazing Sticky Slime Simulator ASMRu200f

Clap To Find My Phone

Screen Mirroring TV Cast

Free Calls WorldWide

My Locator Plus

iSalam Qibla Compass

Language Translator-Easy&Fast

WiFi Unlock Password Pro X

Pony Video Chat-Live Stream

Zodiac : Hand

Ludo Game Classic

Loca – Find Location

Easy TV Show

Qibla correct Quran Coran Koran

Dating App – Sweet Meet

R Circle – Location Finder

TagsContact

Ela-Salaty: Muslim Prayer Times & Qibla Direction

Qibla Compass

Soul Scanner – Check Your

CIAO – Live Video Chat

Plant Camera Identifier

Color Call Changer

Squishy and Pop it

Keyboard: Virtual Projector App

Scanner Pro App: PDF Document

QR Reader Pro

FX Keyboard

You Frame

Call Record Pro

Free Islamic Stickers 2021

QR Code Reader – Barcode Scanner

Bag X-Ray 100% Scanner

Phone Caller Screen 2021

Translate It – Online App

Mobile Things Finder

Proof-Caller

Phone Search by Clap

Second Translate PRO

CallerID

3D Camera To Plan

Qibla Finder – Qibla Direction

Stickers Maker for WhatsApp

Qibla direction watch (compass)

Piano Bot Easy Lessons

CallHelp: Second Phone Number

FastPulse – Heart Rate Monitor

Caller ID & Spam Blocker

Free Coupons 2021

KFC Saudi – Get free delivery and 50% off coupons

Skycoach

HOO Live – Meet and Chat

Easy Bass Booster

Coupons & Gifts: InstaShop

FindContact

Launcher iOS for Android

Call Blocker-Spam Call Blocker

Live Mobile Number Tracker

Ainda de acordo com o Canaltech, a recomendação é a desinstalação imediata dos aplicativos relacionados ao malware e um escaneamento com antivírus nos aparelhos eletrônicos.

Com informações: GMC Online