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Virgínia Fonseca lamenta morte de segurança e esposa em acidente de moto

Acidente de motocicleta ocorreu na Região Metropolitana de Goiânia; abalada com a notícia, influenciadora afirmou estar com o "coração partido"

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Virgínia Fonseca lamenta morte de segurança e esposa em acidente de moto
Autor Virgínia lamentou morte de Rogério e Paulla nas redes sociais - Foto: REPRODUÇÃO

A influenciadora digital Virgínia Fonseca lamentou a morte de seu segurança particular, Rogério Camilo Ramos, e da esposa dele, Paulla Regina Rodarte. O casal faleceu após sofrer um acidente de motocicleta na manhã deste domingo (13), na rodovia BR-060, localizada no município de Guapó, na Região Metropolitana de Goiânia.

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Abalada com a notícia, Virgínia utilizou suas redes sociais para prestar homenagens às vítimas e relatou estar em choque e com o "coração partido". A influenciadora fez questão de destacar o forte vínculo de confiança que o profissional mantinha com sua família, ressaltando que Camilo era a pessoa encarregada de garantir a segurança e o bem-estar de suas crianças.

No momento do ocorrido, Virgínia encontrava-se em viagem pela Espanha. No sábado (12), véspera da tragédia no Brasil, a influenciadora havia acompanhado das arquibancadas uma partida do atacante Vini Jr. pelo Real Madrid. As circunstâncias exatas que provocaram o acidente de trânsito na BR-060 ainda não foram detalhadas.


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acidente de motocicleta homenagens Influenciadora digital Luto segurança particular Virginia Fonseca
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