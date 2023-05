Viralizou: pescadores fisgam peixe com 2,4 metros e mais de 180 kg

Uma pescaria realizada na última semana por uma dupla de amigos resultou em uma captura surpreendente. Os pescadores brasileiros Ironildo Corrêa da Silva, conhecido como "Mano", e Cirley Oliveira Cunha, chamado de "Xis", fisgaram um peixe de aproximadamente 2,4 metros e 182 kg.

continua após publicidade

Eles pescam juntos há mais de 20 anos e, mesmo há tanto tempo em atividade nas águas, ficaram espantados com o tamanho do animal capturado. A dupla saiu de um município do interior do Acre, na última quarta-feira (24), para acampar na região do Rio Manupare, na Bolívia.

Na manhã do dia seguinte, quinta-feira (25), iniciaram a pescaria. De acordo com "Mano", o local escolhido para a pescaria é pouco frequentado. “Esse é um local pouco pescado. Eu, em 20 anos, só pesquei lá cinco vezes. Lá é muito bom de surubim, e o peixe maior fica na boca (do rio). E aí eu falei pro Xis: "vamos usar essa área aqui da boca”, relatou o pescador em uma entrevista concedida ao G1.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Impressionante: pescadores pegam peixe de mais de 80 kg, no PR

Ainda conforme o relato do brasileiro, assim que o companheiro lançou a vara de pesca pela segunda vez no rio, notou que havia fisgado algo. Por se tratar de um peixe grande e pesado, foi necessário ligar o motor do barco e sair de ré para puxar o animal.

Além disso, a dupla revezou para puxar o "gigante", que era da espécie paraíba. Depois de três horas de tentativas, Mano decidiu pular na água para amarrar o peixe, que já estava mais próximo da superfície.

continua após publicidade

“Aí, quando ela cansou, nós rebocamos ela. Ela encostou no bote, eu agarrei nas abas dela. Pulei na água, abracei ela e joguei dentro do bote pra amarrar, ela em questão de dois minutos”, relembra.

Mano conta que já havia pescado essa espécie, mas nunca com esse tamanho.

Com informações do G1.

Siga o TNOnline no Google News