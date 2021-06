Viralizou: Cachorro correndo em rua 'atropela' homem; veja

Continua após publicidade

Um motorista de aplicativo sofreu uma fratura ao ser 'atropelado' por um cachorro na zona sul de São Paulo. Ele tentava atravessar a rua quando o animal passou correndo e o derrubou.

O cachorro de porte médio bateu no tornozelo do homem e ele caiu, batendo as costas no chão. Como se não fosse grave o machucado provocado pelo tombo, pior é a história do animal.

No vídeo, é possível ver um veículo de cor preta passando e o cachorro atrás, correndo. Na verdade, o carro havia acabado de abandonar o cão.

Ao tentar alcançar o carro do dono, o cachorro acabou atropelando o pedestre que precisou ser encaminhado ao hospital.

O vídeo viralizou nas redes sociais. Veja:

