Virada no tempo traz frente fria à região Sul e Sudeste

Nos últimos dias, algumas partes do Brasil estavam apresentando climas amenos e até mesmo quentes, mas a temperatura irá mudar novamente a partir desta segunda-feira (30). Uma frente fria chega ao Sul e Sudeste do país e derrubará as temperaturas ao longo da semana.

A massa de ar frio subiu para o Paraná e, ainda nesta segunda-feira (30), chegará ao estado de São Paulo, ingressando pelo interior paulista. Por lá, além da queda nas temperaturas, as chuvas poderão ser fortes, em uma tendência que se espalhara durante toda a semana.



Conforme o Simepar, as chuvas permanecem constantes e significativas no Estado do Paraná e, por esse motivo, a temperatura se manterá consideravelmente estável, sem previsão de geadas. No entanto, a partir desta sexta-feira (03/06), há a previsão de diminuição nas chuvas e consequente queda nas temperaturas.

A partir da segunda-feira (06/06), ainda de acordo com o Simepar, a instabilidade perde forças e as temperaturas começam a ficarem baixas no estado paranaense. Apucarana apresenta a mínima de 14º C e a máxima não ultrapassará os 22º C.





Fonte: Informações do g1 e Simepar.