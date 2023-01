Vira-lata late ajuda a encontrar idoso perdido em área de mata

Da Redação

Vira-lata caramelo foi peça fundamental na localização do idoso.

Um vira-lata caramelo foi peça fundamental na localização de um idoso, de 82 anos, que estava desaparecido desde a tarde de sexta-feira (27), em uma área de mata fechada em Ipatinga, no Vale do Aço, em Minas Gerais. O aposentado saiu de casa por volta das 16h para passear com o cachorro e não retornou para casa.

O senhor foi encontrado por volta das 14h20 deste sábado (28), um pouco debilitado. Pouco antes de ser encontrado, parentes do idoso ligaram para o 193 do Corpo de Bombeiros e pediram ajuda para localizá-lo. Militares do 4º Pelotão do BBM de Ipatinga entraram na mata que fica aos fundos do bairro Vila Ipanema e, divididos por duas esquipes, seguiram pelas trilhas a procura do idoso.

Segundo o Corpo de Bombeiros, enquanto os militares chamavam pelo nome do idosos eles ouviram o cão latindo sem parar. Com a ajuda de um facão, abriram caminho pela mata fechada até chegarem no ponto onde o idoso estava deitado. O cachorro estava ao lado do dono.

Perdido

O aposentado, que sofre de hipertenção e segundo parentes já sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral), informou aos bombeiros que não conseguiu retornar para casa porque acabou se perdendo na mata. Ele também contou que seu cão permaneceu com ele o tempo todo, das 20 horas, que esteve na mata.

O Corpo de Bombeiros informou que o idoso apresentava um quadro de hipertenção, estava com sede e fome. Depois de receber água, alimentação e atendimento no local, o aposentado foi carregado nos pontos mais difícieis de acesso, até conseguir andar com apoio.

O Idoso foi levado de viatura para o Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga, acompanhado de uma filha, onde ficou em observação.

Com informações: r7

