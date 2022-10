Vira-lata caramelo é adotado pela PM e faz sucesso nas redes sociais

Da Redação

Um cachorro vira-lata caramelo se tornou membro da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Além disso, ele faz sucesso no Instagram através de um perfil que foi criado em sua homenagem.

Chamado de "cabo Oliveira", o animalzinho surgiu no 17º Batalhão da PM, no Rio de Janeiro, há alguns anos. De acordo com o cabo Cristiano, tutor do cachorro, quando ele surgiu na corporação estava magro, abatido e extremamente agressivo, que, aliás, é um comportamento comum em cães que são abandonados.

Aos poucos, o policial se aproximou do cachorro e conquistou sua confiança. "Ele começou a andar atrás de mim. Nos dias de calor, ele ficava na sala comigo, aproveitando o ar-condicionado. Quando eu ia para a viatura, ele ia atrás de mim. Era um colega mesmo. Um dia tirei uma foto dele com a parte de cima do uniforme e todo mundo gostou".

O agente de segurança também investiu em um par de óculos escuros especiais canino, emprestou uma arma de brinquedo do irmão e adquiriu um colete e outros apetrechos para "incrementar" o visual do cãozinho.

No Instagram, cabo Oliveira já conta com mais de 100 seguidores. No perfil, Cristiano divulga fotos do cachorro em diversas situações cotidianas do batalhão. Ele pode ser visto fazendo rondas na viatura, sentado junto ao computador no escritório, conferindo a documentação das pessoas e até operando um caixa eletrônico para receber o seu "salário do mês".



Mas Cristiano avisa que ele não participa efetivamente das operações. "Ele fica lá no batalhão, é o nosso mascote. Mas nas redes, ele vira o 'cabo Oliveira'", afirma.



Com informações do UOL.

