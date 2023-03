Vinicius de Souza domina a categoria peso leve em campeonato dos EUA

Da Redação

Vinicius de Souza consagrou-se campeão peso leve no Oklahoma City open

Vinicius de Souza estreou a temporada de 2023 com o pé direito, o atleta representante da equipe DreamArt Houston dominou a categoria dos pesos leves na cidade americana de Oklahoma. Recém chegado a equipe DreamArt, Vinicius provou que pertence a uma das maiores equipes de Jiu-jitsu da atualidade tendo como treinador o campeão mundial de Jiu-jitsu Isaque Bahiense um dos principais atletas da atualidade.

O atleta de 26 anos teve performance dominante na final dos pesos leves finalizando a luta em três minutos com um estrangulamento para consagrar-se campeão, o representante da equipe DreamArt mostrou todo resultado de seu treinamento com a elite do jiu-jitsu vencendo o campeonato sem sofrer nenhum ponto e dominando as lutas.

fonte: Giselle Valle/IBJJF

Em busca do pódio

Vinicius segue sua jornada nos Estados Unidos da América com foco no campeonato mundial de Jiu-jitsu da IBJJF, o atleta faixa marrom almeja alcançar o lugar mais alto no pódio do campeonato mais importante do ano a ser realizado em Long Beach no estado da Califórnia. Ocupando a décima oitava posição no ranking mundial dos pesos leves, Vinicius caminha para colocar seu nome entre o top 10 da categoria dos faixa marrom peso leve.

fonte: Arquivo pessoal Isaque bahiense e Vinicius de Souza em DreamArt Houston

Sua estreia como faixa marrom

Ao lado de seu treinador Isaque Bahiense, Vinicius segue se aprimorando para o próximo campeonato da IBJJF, Houston Open, campeonato que irá ocorrer no estado do Texas em maio, último campeonato antes de sua estreia no campeonato mundial como faixa marrom.

