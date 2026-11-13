Vinagre e detergente não desinfetam alimentos; veja o jeito certo de lavar frutas e verduras

O hábito comum de usar vinagre ou detergente para higienizar frutas, verduras e legumes não garante a eliminação de microrganismos causadores de doenças. O alerta é da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que reforça a importância de realizar a desinfecção adequada dos hortifrutícolas com produtos específicos e regularizados. Segundo a agência, as alternativas caseiras não possuem eficácia antimicrobiana comprovada contra agentes infecciosos e podem, inclusive, representar riscos à saúde dos consumidores.

A Anvisa explica que é fundamental diferenciar a finalidade de cada produto. O vinagre é um alimento e, embora seja muito utilizado em receitas caseiras de limpeza, não tem a capacidade de combater bactérias causadoras de gastroenterites e infecções, como a Escherichia coli e o Enterococcus faecium. Além disso, seu uso pode alterar o sabor e o aroma naturais dos vegetais. Já o detergente exige atenção redobrada por ser um produto de limpeza de superfícies. Como não é formulado para aplicação direta em alimentos, o sabão pode deixar resíduos perigosos, especialmente em itens com cascas porosas, nos quais as substâncias químicas penetram e não são removidas de forma perceptível durante o enxágue.

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O método correto de higienização

Para garantir a segurança no preparo e no consumo, a orientação do órgão sanitário envolve um processo simples, porém rigoroso. Inicialmente, o consumidor deve retirar as partes machucadas ou estragadas do alimento. Em seguida, é necessário lavá-lo em água corrente para remover sujeiras visíveis, como terra e insetos. A etapa principal, contudo, é a desinfecção, que consiste em deixar os itens de molho em uma solução própria para hortifrutícolas, respeitando estritamente a diluição e o tempo de imersão indicados no rótulo do fabricante. Após esse período, os alimentos devem ser enxaguados abundantemente com água potável.

Atenção aos rótulos e ao armazenamento

Para a etapa de desinfecção, a agência reguladora permite apenas formulações com princípios ativos específicos, como o hipoclorito de sódio (substância presente na água sanitária), o hipoclorito de cálcio e o ácido dicloroisocianúrico. Contudo, o consumidor deve verificar na embalagem se o produto tem registro na Anvisa e traz a indicação expressa para uso em frutas, verduras e legumes, já que nem toda água sanitária é adequada para essa finalidade.

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Além da lavagem, o armazenamento e a manipulação exigem cuidados adicionais para evitar a contaminação cruzada. Um dos principais erros nas cozinhas é guardar a fruta ou o vegetal ainda úmido, o que facilita a proliferação de bactérias. A especialista alerta que os vegetais consumidos crus e aqueles já cortados apresentam o maior risco de contaminação, pois perdem a proteção natural da casca. Portanto, secar bem as folhas e os frutos, lavar as mãos antes do preparo e utilizar potes devidamente higienizados são medidas essenciais para garantir a segurança alimentar de toda a família.

As informações são do G1.