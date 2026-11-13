Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Cotidiano
publicidade
ALERTA

Vinagre e detergente não desinfetam alimentos; veja o jeito certo de lavar frutas e verduras

Anvisa alerta que produtos caseiros não têm eficácia contra microrganismos e podem deixar resíduos tóxicos nos alimentos

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Vinagre e detergente não desinfetam alimentos; veja o jeito certo de lavar frutas e verduras
Autor Para a etapa de desinfecção, a agência reguladora permite apenas formulações com princípios ativos específicos - Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O hábito comum de usar vinagre ou detergente para higienizar frutas, verduras e legumes não garante a eliminação de microrganismos causadores de doenças. O alerta é da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que reforça a importância de realizar a desinfecção adequada dos hortifrutícolas com produtos específicos e regularizados. Segundo a agência, as alternativas caseiras não possuem eficácia antimicrobiana comprovada contra agentes infecciosos e podem, inclusive, representar riscos à saúde dos consumidores.

A Anvisa explica que é fundamental diferenciar a finalidade de cada produto. O vinagre é um alimento e, embora seja muito utilizado em receitas caseiras de limpeza, não tem a capacidade de combater bactérias causadoras de gastroenterites e infecções, como a Escherichia coli e o Enterococcus faecium. Além disso, seu uso pode alterar o sabor e o aroma naturais dos vegetais. Já o detergente exige atenção redobrada por ser um produto de limpeza de superfícies. Como não é formulado para aplicação direta em alimentos, o sabão pode deixar resíduos perigosos, especialmente em itens com cascas porosas, nos quais as substâncias químicas penetram e não são removidas de forma perceptível durante o enxágue.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Mulher mata ex-sogra a facadas e tenta decapitar vítima em via pública no Paraná

O método correto de higienização

Para garantir a segurança no preparo e no consumo, a orientação do órgão sanitário envolve um processo simples, porém rigoroso. Inicialmente, o consumidor deve retirar as partes machucadas ou estragadas do alimento. Em seguida, é necessário lavá-lo em água corrente para remover sujeiras visíveis, como terra e insetos. A etapa principal, contudo, é a desinfecção, que consiste em deixar os itens de molho em uma solução própria para hortifrutícolas, respeitando estritamente a diluição e o tempo de imersão indicados no rótulo do fabricante. Após esse período, os alimentos devem ser enxaguados abundantemente com água potável.

Atenção aos rótulos e ao armazenamento

Para a etapa de desinfecção, a agência reguladora permite apenas formulações com princípios ativos específicos, como o hipoclorito de sódio (substância presente na água sanitária), o hipoclorito de cálcio e o ácido dicloroisocianúrico. Contudo, o consumidor deve verificar na embalagem se o produto tem registro na Anvisa e traz a indicação expressa para uso em frutas, verduras e legumes, já que nem toda água sanitária é adequada para essa finalidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além da lavagem, o armazenamento e a manipulação exigem cuidados adicionais para evitar a contaminação cruzada. Um dos principais erros nas cozinhas é guardar a fruta ou o vegetal ainda úmido, o que facilita a proliferação de bactérias. A especialista alerta que os vegetais consumidos crus e aqueles já cortados apresentam o maior risco de contaminação, pois perdem a proteção natural da casca. Portanto, secar bem as folhas e os frutos, lavar as mãos antes do preparo e utilizar potes devidamente higienizados são medidas essenciais para garantir a segurança alimentar de toda a família.

As informações são do G1.

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV