Vilton Soares transforma educação com ensino de qualidade

Da Redação

O diretor geral, Vilton Soares, durante visita em escola no Japão — Foto: Arquivo pessoal Vilton Soares

Você sabia que Teresina tem uma escola com modelo de ensino internacional? Localizada em uma região nobre da cidade, a unidade de ensino situada na Rua das Orquídeas, no bairro Jóquei, tem uma imensa estrutura, com 5.200 metros quadrados, salas de aulas amplas e climatizadas, além de um método de ensino que desenvolve habilidades psicomotoras e cognitivas e inclui aulas educação financeira, robótica e gamificação desde a educação infantil.

continua após publicidade .

Diante das exigências e novidades do mundo moderno, o colégio atua com a intenção de formar cidadãos globais que possam, futuramente, compreender e integrar-se em outras culturas para conquistar uma carreira profissional internacional ou buscar soluções para problemas sociais no mundo.

Esse ensino que forma um cidadão global é uma inovação que o empresário Vilton Soares, diretor geral do Colégio Objetivo, trouxe para Teresina com o intuito de impactar o mercado de educação e fazer a diferença na vida das famílias piauienses.

continua após publicidade .

Durante pesquisas em renomadas escolas de vários países, como Japão, Chile, Dubai e Estados Unidos, Vilton Soares percebeu que “a educação do futuro constrói alunos donos de suas ideias, que participam da criação do conhecimento”.

Diante disso, o empresário implantou em Teresina uma educação baseada no contexto das competências educacionais do século XXI, que formam cidadãos com mentalidade global, com capacidades socioemocionais para se autoconhecer, superar desafios e tomar decisões assertivas.

“Nesse contexto educacional, além dos alunos absorverem conhecimento, eles também criam conhecimento, tornando-se protagonistas e líderes de suas próprias histórias. Incentivamos a atuação proativa do aluno, para fazer com que ele seja parte do processo e não mais o fim, por isso todo conhecimento é produzido a partir de uma perspectiva em que o aluno é agente dessa criação”, explica Vilton Soares.

continua após publicidade .

Diferentes das demais instituições de ensino, o Colégio Objetivo Teresina tem foco no futuro. Por isso, inclui em seus valores as competências educacionais propostas pela Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), que visam ensinar o estudante a aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver com os outros e aprender a ser.

Premissas essas que na visão de Vilton Soares nos fazem valorizar ainda mais valores como honestidade, compreensão, cooperação e coparticipação. “São atitudes importantes que fazem o aluno entender que é parte do meio em que vive e responsável pelo mundo que estamos construindo dia a dia”, conclui o empresário.