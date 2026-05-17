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Videomakers perdem R$ 30 mil em equipamentos em SC; coletores acham e devolvem

Casal esqueceu mochila em frente ao portão de casa e quando retornou não encontrou mais; coletores guardaram e procuraram os donos

Escrito por Da Redação
Publicado em 17.05.2026, 18:14:19 Editado em 17.05.2026, 18:14:13
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A videomaker Brenda Schenatto e o noivo, Neto, recuperaram cerca de R$ 30 mil em equipamentos de filmagem graças à honestidade de coletores de lixo da empresa Recicle, em Navegantes (SC). A mochila havia sido esquecida ao lado do portão de uma casa enquanto o casal saía para um trabalho.

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Quando perceberam a ausência do material e retornaram ao local, a mochila já não estava mais lá. A partir daí, Brenda e Neto iniciaram uma corrida contra o tempo, com apoio de moradores que cederam imagens de câmeras de segurança para rastrear o caminho percorrido pela mochila. Segundo o casal, uma mulher em situação de vulnerabilidade chegou a encontrar os equipamentos primeiro, mas afirmou ter devolvido tudo ao local. Depois disso, um morador acabou colocando a mochila no lixo sem imaginar o que havia dentro.

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Foi então que os coletores da Recicle entraram na história. Durante o recolhimento, os trabalhadores perceberam que havia equipamentos de valor na mochila e decidiram guardar tudo em segurança até localizar os proprietários. Os itens foram recuperados cerca de oito horas após o esquecimento.

Videomakers perdem R$ 30 mil em equipamentos em SC; coletores acham e devolvem
AutorA mochila havia sido esquecida ao lado do portão de uma casa enquanto o casal saía para um trabalho - Foto: Reprodução

"Por um momento de distração, a gente quase viu três anos de trabalho indo para o lixo", desabafou Neto em vídeo publicado nas redes sociais. "Acho que em algum momento eu não achei que fosse recuperar mais", completou. Brenda também se emocionou com a mobilização. "Foi muito grandioso ver que ainda existem pessoas que ajudam umas às outras. Os coletores poderiam simplesmente ter ignorado aquilo, mas resolveram preservar nossos equipamentos. A gente ficou realmente muito grato", afirmou.

"Muita gente se empenhou para ajudar. Desde moradores da rua até colegas que ofereceram equipamentos para a gente continuar trabalhando. No fim, foi uma corrente do bem que fez toda a diferença", concluiu Neto.

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coletores de lixo histórias inspiradoras Honestidade Navegantes recuperação de equipamentos SC solidariedade
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