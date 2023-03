Vídeo: zebra foge de parque para "passear" por cidade na Coreia do Sul

Da Redação

A zebra ficou solta por cerca de três horas

Cansada da vida "pacata" do zoológico, uma zebra decidiu fugir na manhã desta quinta-feira (23) e viralizou nas redes sociais. O animal fugiu na cidade de Seul, capital da Coreia do Sul, e ficou passeando por três horas antes de ser capturada.

Chamada Sero, que significa vertical em coreano, a zebra é moradora de um zoológico que fica no Seoul Children's Grand Park. Ela se tornou assunto nas redes sociais, depois que o Corpo de Bombeiros local divulgou um vídeo do resgate.

Pelas imagens é possível ver o grande animal andando em um beco. Outras gravações feitas por moradores e que circulam na internet, retratam Sebo correndo no meio dos carros. Apesar do perigo, nenhum acidente foi registrado.

Quando a zebra estava no beco, os socorristas do Corpo de Bombeiros dispararam um dardo tranquilizante contra ela. O animal posteriormente desaba no chão, antes de ser enrolado em uma rede e carregado em um caminhão.

A zebra está em condição estável e sendo examinada por veterinários, disse Choi Ye-ra, funcionário do Seoul Children's Grand Park. O zoológico está investigando como o animal conseguiu escapar.

Assista:

Uma zebra fugiu de um zoológico e foi flagrada correndo pelas ruas em Seul, na Coreia do Sul, nesta quinta-feira (23). De acordo com o corpo de bombeiros da região, o animal foi recapturado após entrar em um beco de uma área residencial. pic.twitter.com/RPlZyWlSD1 — O Tempo (@otempo) March 23, 2023

