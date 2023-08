Vídeo viral: carro de som toca "Eurodance remix" durante funeral; veja

Um sepultamento registrado em Araguaína, no norte do Tocantins, ganhou as redes sociais após um dos parentes do falecido ligar um carro de som com a versão remis de "The Rhythm of The Night", grande sucesso dos anos 80 do grupo italiano "Corona". O vídeo viralizou nas redes sociais e dividiu opiniões dos internautas. Assista o vídeo abaixo:

Ao site G1 a família informou que se tratava de uma homenagem ao ente querido que gostava muito desse gênero de música. “Esse foi o enterro do meu tio que por um pequeno acidente perdeu a vida. Nós como familiares queremos relembrá-lo como uma pessoa alegre e feliz que ele era. Ele gostava muito desses 'Flashbacks', por isso resolvemos colocar essa música durante o sepultamento e soltamos balões brancos em memória da pessoa alegre e divertida que ele era. Apenas não façam piada com a dor dos outros”, disse.

O sepultamento foi na segunda-feira (7) no Cemitério Municipal São Lázaro, mas as imagens começaram a circular pela internet dois dias depois. A Prefeitura de Palmas afirmou que a homenagem foi feita com a autorização do gestor do local diante de um apelo da família durante o sepultamento, por entender que o ato tinha um significado importante para os parentes.

