Vídeo: veículo em alta velocidade explode ao atingir pedágio no Chile

O circuito de monitoramento de um pedágio de Purranque, comuna localizada na Província de Osorno, região de Los Lagos, no Chile, registrou um acidente que resultou na morte de um motorista, de 21 anos. A tragédia ocorreu na última quinta-feira (2). (Assista abaixo)

Através das imagens da câmera da segurança, é possível ver um veículo trafegando em alta velocidade. Em questão de segundos, o carro avança contra o pedágio, colide contra a proteção e pega fogo.

O automóvel dica despedaçado após a batida.

Devido a gravidade do acidente, o condutor do automóvel morreu no local.

Assista:

As autoridades locais estão investigando o acidente.



