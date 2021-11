Da Redação

Vídeo: Vaca é flagrada escorregando em toboágua de clube

Uma vaca invadiu um clube no município de Nova Granada, São Paulo, e mobilizou uma equipe de resgate para fazer a remoção do animal. Está repercutindo nas rede sociais, um vídeo da vaca no local.

Nas imagens, algo inusitado acontece: o animal aparece descendo um toboágua até cair na piscina. Depois de cair na água, a vaca foi retirada por quatro homens com a ajuda de uma corda.

Conforme o relato dos responsáveis pelo clube, esta não foi a primeira vez que o animal adentrou ao parque aquático. “O animal estava com um pouco de calor, quis nadar e usar o toboágua, só isso. O animal não morreu, só está mais limpo”, brincou João Luiz Andrade Zevole.

