Vídeo: turistas jogam dinheiro de varanda de prédio e causam correria

A ação inusitada ocorreu na manhã de quinta-feira (29)

A atitude de um grupo de turistas "enlouqueceu" pedestres na praia do Morro, em Guarapari, no Espírito Santo, nessa quinta-feira (29). Os viajantes jogaram dinheiro da sacada de um prédio e isso fez com que diversas pessoas se reunissem na calçada na tentativa de pegar as cédulas, que caíram vagarosamente do edifício.

Algumas pessoas gravaram o momento inusitado, e os vídeos da situação estão circulando nas redes sociais. A partir das imagens, é possível ver o momento em que os turistas arremessam cédulas, e um grupo de banhistas se aglomera na rua a fim de pegar o dinheiro.

Assista:

Uma quiosqueira da localidade, identificada como Janice Fernandes Vieira, conversou com o UOL e explicou que não entendeu o que ocorreu. "Não entendi nada quando passei e vi um monte de gente gritando que era dinheiro. Quando olhei pro alto, vi uns homens jogando. Achei que era de mentira, mas tinham várias notas de R$ 20, R$ 50 e falaram em dólares também. Até agora não sei se era de verdade mesmo".

O porteiro do edifício interfonou aos hóspedes, que seriam de Minas Gerais, para alertar sobre o risco que aquele tumulto oferecia, visto que a população estava correndo no meio da rua, em meio a carros, motos e bicicletas em busca de dinheiro. No entanto, os turistas ignoram a orientação do porteiro.

Os turistas pararam de jogar o dinheiro depois de 25 minutos de tumulto na frente do prédio.

Com informações do UOL.

