Vídeo: turista se desespera ao avistar serpente em piscina de resort

Um registro da visita inesperada foi divulgada nas redes sociais

Turistas de um resort tomaram um susto ao avistarem uma enorme serpente em uma das piscinas da estância turística, na Tailândia. Uma jovem, identificada como Elisabeth, registrou o momento "aterrorizante", onde é possível ver a cobra aproveitando a água.

Elisabeth, que é influenciadora digital e conta com quase 37 mil curtidas no plataforma de vídeos curtos TikTok, divulgou o vídeo em uma de suas redes sociais. “Estou de férias na Tailândia e há uma cobra de 3,6 metros na piscina”, escreveu ela na legenda da publicação.

No vídeo, é possível ver uma pessoa ao lado da piscina com um equipamento. Com o uso de tal aparato, ela conduz o animal com segurança para, enfim, poder retirá-lo do espaço.

Veja:

Até o momento, o vídeo já conta com mais de 32 mil curtidas e diversos comentários.



Grande parte dos internautas ficaram assustados com a visita inesperada. Após a repercussão do caso, alguns alegaram, em forma de brincadeira, que não viajarão para a Tailândia.

Um outro seguidor de Elisabeth brincou com a situação, alegando que a cobra também estava de férias.

