Vídeo: Turista leva paulada na cabeça após cometer erro grave

Da Redação

No registro é possível ver o momento em que um turista é golpeado na cabeça após escalar uma pirâmide

Um vídeo que viralizou nas redes sociais está dividindo a opinião dos internautas nos últimos dias. No registro é possível ver o momento em que um turista é golpeado na cabeça após escalar uma pirâmide localizada em Chichén Itzá, no México.

A ação é proibida desde 2008, mas o homem, que não foi identificado, burlou as regras no último sábado (28) e deixou os outros presentes revoltados. A atitude do homem rendeu diversas vaias.

O que chama atenção, no entanto, é que após ser retirado da pirâmide por um dos guias, o turista é golpeado na cabeça com um pedaço de madeira. O agressor é outro indivíduo que estava no passeio turístico.

Veja o vídeo:

🤦🏻‍♀️Turista subió a la pirámide de la pirámide de #Kukulkán, en Chichén Itzá al bajar fue recibido a palazos. pic.twitter.com/ideFdoQnn2 — Imagen Puebla (@Imagen_Puebla) January 30, 2023





A internet se revoltou com o registro e, em sua maioria, saiu em defesa do homem. "Tem que punir com multa, não com uma paulada na cabeça dele. Aliás, o cara que está dando a paulada está cometendo um crime. Como defender isso te faz melhor do que o turista sem noção?", escreveu um.

Outra internauta aponta que o problema está na falta de informações repassadas aos turistas. "A culpa também é dos responsáveis pelas áreas arqueológicas, porque não há ensinamento de que não se pode escalar", afirmou.

Conforme informações, a "invasão" no perímetro gera uma multa de aproximadamente R$ 1.381, pela Lei Federal de Monumentos Arqueológicos.

