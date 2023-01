Vídeo: turbina de avião pega fogo momentos antes de decolar

Os passageiros de um voo levaram um susto após a turbina do avião, da companhia aérea Delta Airlines, explodir momentos antes da decolagem. O caso ocorreu no dia 10 de janeiro na Califórnia, Estados Unidos.

O tripulantes registraram o momento em que a explosão ocorreu. (Assista abaixo)

O voo sairia de Santa Ana, na Califórnia, e tinha como destino Atlanta, na Geórgia, mas, por conta do problema, teve que ser cancelado.

Pouco antes de acelerar, o piloto iniciou os testes dos motores — o procedimento faz parte da decolagem. Durante o procedimento, uma das turbinas falhou e começou a pegar fogo.

O portal Airlive informou que 164 passageiros e oito tripulantes estavam a bordo do Boeing 757.

