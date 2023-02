Vídeo: trisal é investigado por fazer sexo em praia de Fortaleza

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Pessoas que passeavam pela Praia de Iracema, considerada um ponto turístico de Fortaleza, no Ceará, ficaram frustradas ao flagrarem três pessoas fazendo sexo, sem pudor algum, no local. O caso foi registrado na noite dessa segunda-feira (6) e está circulando nas redes sociais.

continua após publicidade .

Fazer sexo em via pública é crime de ato obsceno, previsto no artigo 233 do Código Penal, com pena prevista em detenção, de três meses a um ano, ou multa. O Código Penal também estabelece que oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar esse tipo de conteúdo, sem o consentimento dos envolvidos, é crime, conforme o artigo 218.

Leia mais: Vídeo: casal é flagrado tendo relações íntimas em roda-gigante, no RJ

continua após publicidade .

Uma testemunha gravou o ato sexual. As cenas mostram uma mulher tendo relações íntimas com dois homens.

Veja: null - Vídeo por: tnonline

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil (PC).

Siga o TNOnline no Google News