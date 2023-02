Vídeo: tiroteio em universidade deixa três mortos e cinco feridos

Da Redação

O suspeito não tinha nenhuma ligação com a instituição de ensino

Um homem, de 43 anos, invadiu uma universidade e provocou um tiroteio que deixou, pelo menos, três mortos e cinco feridos. O crime foi cometido na noite desta segunda-feira (13), na Michigan State University (MSU), nos Estados Unidos.

A polícia local foi acionada para atender a ocorrência e, após invadir o campus, encontrou o atirador morto. As autoridades investigam se a morte do homem ocorreu durante o tiroteio ou se ele tirou a própria vida depois do atentado.

Conforme informações do jornal local Lansing State Journal, o suspeito não tinha nenhuma ligação com a instituição de ensino. “Não temos ideia de por que ele veio ao campus para fazer isso", disse o vice chefe interino de polícia e segurança pública da MSU, Chris Rozman.

Até o momento desta publicação, não há mais detalhes sobre o estado de saúde dos feridos. A polícia continua protegendo o campus da universidade, e mais investigações serão feitas.





Registro

Um vídeo publicado nas redes sociais e que circula em diversas contas, mostra o desespero das pessoas que estavam na instituição no momento do tiroteio. Assista:

Fonte: Informações RicMais.

