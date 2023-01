Vídeo: tigre ataca e morde pescoço de domador em apresentação de circo

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O ataque ocorreu em um circo na Itália, na última quinta-feira (29)

Uma apresentação de circo envolvendo animais quase terminou em tragédia, na última quinta-feira (29), em Lecce, na Itália. Durante o show, um tigre atacou o domador e mordeu seu pescoço. Uma pessoa que estava na plateia registrou o momento. (Assista abaixo)

continua após publicidade .

No vídeo, é possível ver o funcionário do circo, identificado como Ivan Orfei, de 31 anos, atraindo a atenção de dois tigres para a apresentação. O domador organiza os bichos em cima de uma área metálica no picadeiro.

Enquanto o homem estava focado alinhando um dos felinos, o outro se lançou sobre ele. O tigre prende suas mandíbulas na perna esquerda do domador.

continua após publicidade .

Leia mais: Pitbulls atacam e matam cachorro que passeava com o tutor em praça

Segundo as informações do jornal britânico The Mirror, o treinador gritou de agonia e tentou escapar do ataque do animal. No entanto, o tigre não o largou facilmente.

O felino pulou sobre as costas de Ivan e tentou morder o pescoço do sujeito. O animal utiliza essa técnica para acabar com sua presa durante uma caçada.

continua após publicidade .

Ivan Orfei só conseguiu se livrar do tigre quando seu assistente de show bateu no animal com um objeto, o que distraiu a fera por tempo suficiente para que o treinador fosse retirado do local.

Veja:

null - Vídeo por: tnonline

continua após publicidade .

Ele foi imediatamente levado para emergência do Hospital Vito Fazzi e recebeu tratamento para os ferimentos profundos que sofreu no pescoço e na perna.



Em comunicado divulgado nas redes sociais, a direção do circo lamentou o episódio e afirmou que Ivan continua internado, mas seu quadro é considerado estável e passa bem.

"Os tigres são animais fascinantes e saber domesticá-los e estabelecer uma relação de confiança com o homem é uma arte que se desenvolve há centenas de anos, não só no mundo do circo. No entanto, acidentes podem acontecer e é louvável a coragem demonstrada por pessoas como Ivan que exercem esta profissão", declararam os representantes do circo.

"Ivan foi atingido por um tigre durante o show e felizmente sofreu ferimentos leves e sua condição não é motivo de preocupação."

Com informações do UOL.

Siga o TNOnline no Google News