Vídeo: surfista é internado em estado grave após ataque de tubarão

O homem foi inicialmente socorrido por populares que aproveitavam a tarde de sol no local

Um surfista, de 32 anos, está internado em estado grave após ter sido atacado por um tubarão na tarde desta segunda-feira (20). O caso aconteceu por volta das 16h30 na praia Del Chifre, em Olinda, Pernambuco.

De acordo com informações, o homem foi inicialmente socorrido por populares que aproveitavam a tarde de sol no local. Em seguida, ele foi encaminhado com ferimentos graves para o Hospital da Restauração, em Recife.

Vídeos do momento circulam nas redes sociais e mostram o surfista sendo socorrido pelos banhistas. Nas imagens, é possível ver que o jovem sofreu ferimentos graves na coxa e na panturrilha esquerda. Veja abaixo.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para prestar atendimento médico. "A equipe do Samu conseguiu estancar o sangramento antes mesmo do rapaz chegar à unidade. A vítima está, neste momento, no bloco cirúrgico do hospital", informou a secretaria de saúde.





Ataques de tubarão em Pernambuco

Desde 1992, quando começaram a ser contabilizados, foram notificados outros 67 incidentes com tubarão em Pernambuco. Os dados são do Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit). Ao todo, houve 26 mortes, neste período.





Fonte: Informações UOL.

