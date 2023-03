Vídeo: sucuri gigante é flagrada 'passeando' perto de moradores no MS

Da Redação

As imagens impressionam

Os moradores do bairro Solar dos Lagos, em Bonito, no Mato Grosso do Sul, fizeram um registro impressionante nesse fim de semana. Eles flagraram uma sucuri de aproximadamente seis metros "passeando" por alguns terrenos da região e em uma lagoa do bairro. (Assista abaixo)

Imagens, que foram feitas por Gabriela de Brito Silva, de 26 anos, mostram o réptil passando tranquilamente por um gramado. "Eu estava chegando no bairro quando vi uma movimentação de pessoas, me aproximei, vi que era uma sucuri, foi de arrepiar", disse ela, que divulgou o registro em uma rede social.

A moradora alegou que um homem tentou medir o comprimento da serpente, utilizando uma trena. "Um senhor tentou medir com uma trena por onde ela passava, e deu aproximadamente 6 metros".

Veja:

Com informações do G1.



