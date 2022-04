Da Redação

Vídeo: reunião de condomínio de militares termina em confusão

Uma reunião de um condomínio de terminou em uma briga generalizada, no último domingo (27), em Vespasiano, município da Região Metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais.

De acordo com as informações da Polícia Militar (PM), militares vivem no condomínio. A reunião foi feita para a prestação de contas e falar sobre a realização de algumas obras no local.

Houve uma votação durante o encontro, mas uma das pessoas que marcou presença na assembleia foi proibida de participar. Ela não gostou da decisão e começou uma confusão.

Nas imagens, é possível ver alguns homens trocando socos e pontapés, além de ameaças de uso de arma de fogo. A Polícia Militar esteve no local, mas ninguém foi preso.

