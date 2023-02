Vídeo: Repórter chora ao cobrir tragédia no litoral de São Paulo

Da Redação

Com a voz visivelmente embargada e com lágrimas nos olhos, o jornalista pediu desculpas ao público e desabafou sobre a tragédia

O repórter Walace Lara, da TV Globo, se emocionou e acabou chorando durante a cobertura da tragédia que atingiu o litoral de São Paulo, devido às fortes chuvas. Em uma conversa com a apresentadora Sabina Simonato, Lara não segurou as lágrimas ao relatar o que viu na região enquanto buscava informações para os telespectadores.

Com a voz visivelmente embargada e com lágrimas nos olhos, o jornalista pediu desculpas ao público e desabafou sobre a tragédia na região. “Desculpa, eu vou respirar e vou falar. Eu estive ontem em uma comunidade em Topolândia, em São Sebastião, onde tem pelo menos 100 pessoas voluntárias trabalhando, tirando lama de dentro das casas. Uma situação muito difícil para a gente ver, acompanhar, as cidades não têm estrutura. É tudo muito difícil, muito complicado”, disse ele.

Lara aproveitou o momento para criticar a ganância humana em momentos de colapso da sociedade, como este que atinge parte da população paulista. “É difícil ouvir um depoimento como a gente ouviu agora e não se emocionar. Cobrar 93 reais em um litro de água? Na situação que nós estamos aqui? É inacreditável”, finalizou.

Walace foi logo apoiado pela colega de trabalho. “Walace, obrigada pelas informações. E o seu gesto, essa sua emoção mostra o quão ser humano o Walace é. Ele é um repórter daqueles que a gente dá nota 10. Nas primeiras horas do anúncio da tragédia, o Wallace Lara foi em direção ao que aconteceu”, frisou Simonato.

Até quando a #ganancia falará mais alto que o amor ao próximo..

Nem em uma situação de crise as pessoas conseguem observar a vida somente com o coração.#sptv @WalaceLara pic.twitter.com/Qf0z7p1K8s continua após publicidade . February 21, 2023





Enorme repercussão

Os telespectadores que acompanharam a emoção de Walace Lara durante a reportagem comentaram nas redes sociais. No entanto, a ação do repórter está chamando a atenção de toda a internet. Confira algumas reações:

Ver um repórter experiente como Wallace Lara se emocionando com a situação das pessoas no litoral é impactante.

Jornalismo deve ser imparcial, mas tem horas que a humanidade supera o esperado do profissionalismo, e tá tudo bem.

Não se mobilizar com a dor é que é triste February 21, 2023

O @WalaceLara emocionadíssimo fazendo a cobertura da tragédia do litoral norte de São Paulo.

Indagando com a atitude dos caiçaras que estão cobrando até 98 reais por um litro de água.

O homem segue tirando todo tipo de proveito da desgraça humana. — Marilu 🚩🚩☀️🍀 (@MariluPamc) February 21, 2023

Walace Lara gigante nessa cobertura da Globo da tragédia no litoral norte. — Pobre, porém honrado! (@Gleisonpinheiro) February 21, 2023





