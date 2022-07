Vídeo: recado em apreensão de drogas da PRF chama atenção; entenda

Da Redação

Um recado em uma apreensão de drogas realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) chamou a atenção

Um recado em uma apreensão de drogas realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) chamou a atenção. Em vídeo publicado pela Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais (FenaPRF), nesta terça-feira (5), aparece a frase: "PRF!!! Bolsonaro enganou vocês", em forma de protesto após o Governo Federal não conceder os recursos prometidos para a reestruturação das carreiras.

Na publicação, a FenaPRF escreveu como legenda: "Mais uma apreensão de cocaína realizada pelos nossos policiais. Mais um prejuízo ao crime organizado. Mas o responsável por este serviço não é nenhum político! Nenhum governante que promete valorizar os policiais e os abandona novamente. O responsável pela defesa da sociedade é o próprio policial! O ser humano que se coloca na defesa da vida e contra o crime organizado. No mês de aniversário de 94 anos da PRF, não tem #NadaAComemorar, mas a sociedade pode seguir contando com cada um de nós!". Veja o vídeo abaixo

De acordo com a FenaPRF, as forças de segurança pública federais sentiram “o estigma da desvalorização e ataque aos direitos de seus profissionais, prática, tantas vezes registrada ao longo do governo atual”.

A entidade ressaltou que Bolsonaro ignorou a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2022 após não conceder o reajuste prometido, além de que “o frágil discurso eleitoreiro de defesa da segurança pública não mais encontra espaço ou eco na sociedade brasileira, que passa a enxergar um mandatário que tem se utilizado de expedientes ilusórios”, informou a FenaPRF em nota. Confira na íntegra.

"As entidades que representam as forças de segurança pública da União vêm a público repudiar o descaso promovido pelo presidente Jair Bolsonaro por seu deliberado abandono e ato de menosprezo aos homens e mulheres integrantes das polícias Federal, Rodoviária Federal e Penal Federal. No dia de ontem, (4) de julho, a palavra do senhor presidente da República, tantas vezes empenhada publicamente, verificou-se completamente inócua.

Com o término do prazo legal para a tão esperada, necessária e justa concessão da reestruturação das carreiras policiais da União no ano em curso, as forças de segurança pública federais sentiram, mais uma vez, o estigma da desvalorização e ataque aos direitos de seus profissionais, prática, infelizmente, tantas vezes registrada ao longo do atual governo.

Sob argumentos frágeis de que “não tem de onde tirar o dinheiro” e outros tomados pela falácia, o chefe máximo da nação, deliberadamente, ignora o recurso previsto na Lei Orçamentária Anual de 2022 e caminha, ao longo de seu mandato, sob o manto do esquecimento e completa desvalorização das carreiras policiais, como nunca visto nas últimas três décadas.

A despeito das promessas de campanha e compromissos firmados de fortalecimento da Polícia, por meio do reconhecimento de seu quadro humano, o presidente oculta maldosamente o fato de que os resultados institucionais entregues pelas forças policiais da União são fruto do desprendimento e dedicação dos homens e mulheres que compõem as carreiras da PF, PRF e DEPEN. Tais resultados já eram alcançados muito antes de seu governo e assim seguirão, independentemente de quem comande o país nos próximos anos.

Com mais um duro golpe aos policiais confirmado, o frágil discurso eleitoreiro de defesa da segurança pública não mais encontra espaço ou eco na sociedade brasileira, que passa a enxergar um mandatário que tem se utilizado de expedientes ilusórios, mas jamais realizou efetivamente um ato qualquer em defesa de quem verdadeiramente promove a segurança pública neste país: os policiais civis da União.

Com a certeza de que não há mal que dure para sempre, as entidades que representam as forças de segurança pública da União seguirão lutando pela verdadeira valorização dos profissionais que diuturnamente entregam suas vidas em defesa da sociedade e de um país mais seguro", informa a nota.

Na terça-feira (05), a Polícia Rodoviária Federal apreendeu cerca de 28 kg de cloridrato de cocaína no km 9 da BR-316, em Benevides (PA).

A droga foi encontrada em tabletes no painel de um veículo após procedimentos padrões de fiscalização realizados pela equipe. A apreensão gerou um prejuízo estimado em 5 milhões de reais para o crime organizado.

Diante dos fatos, o condutor foi encaminhado a Delegacia de Polícia Civil de Benevides (PA) para a realização dos procedimentos cabíveis, em tese, por Tráfico de Drogas. VEJA:

