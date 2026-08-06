Vídeo: rajada de vento leva chapéu e evita que idoso seja atropelado por carro

Câmeras de segurança registraram o momento em que a ventania tirou o homem da trajetória do impacto





Um vídeo impressionante que está circulando nas redes sociais nos últimos dias vem ganhando repercussão. Imagens mostram que uma rajada de vento salvou a vida de um idoso na cidade de Shangqiu, na província de Henan, no centro da China. O homem recolhia materiais recicláveis ao lado de lixeiras quando teve o chapéu arrancado pela ventania.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

📰 LEIA MAIS: Ônibus desgovernado invade restaurante e mata gerente de 33 anos em SC

Ao correr para recuperar o objeto na pista, ele abandonou o local exato onde estava trabalhando segundos antes de um carro elétrico descontrolado atingir em cheia a traseira do seu triciclo.

As imagens registradas, que foram gravadas em 17 de julho mas vêm tomando grande proporção nos últimos dias, foram veiculadas pela imprensa chinesa e mostram que o impacto foi forte o suficiente para fazer o veículo atravessar a rua e parar do outro lado da via.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Concentrado em pegar o chapéu, o idoso sequer percebeu a gravidade do acidente que ocorreu a poucos metros de distância.

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

Apesar do susto e do impacto, ninguém ficou ferido. Logo após a colisão, familiares do motorista do carro elétrico compareceram ao local do acidente, assumiram os custos do conserto do triciclo e ajudaram o idoso a transportar seus pertences de volta para casa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O homem recolhia materiais recicláveis - Foto: Reprodução/Câmara de segurança O homem recolhia materiais recicláveis - Foto: Reprodução/Câmara de segurança



