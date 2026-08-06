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Vídeo: rajada de vento leva chapéu e evita que idoso seja atropelado por carro

Câmeras de segurança registraram o momento em que a ventania tirou o homem da trajetória do impacto

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Um vídeo impressionante que está circulando nas redes sociais nos últimos dias vem ganhando repercussão. Imagens mostram que uma rajada de vento salvou a vida de um idoso na cidade de Shangqiu, na província de Henan, no centro da China. O homem recolhia materiais recicláveis ao lado de lixeiras quando teve o chapéu arrancado pela ventania.

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Ao correr para recuperar o objeto na pista, ele abandonou o local exato onde estava trabalhando segundos antes de um carro elétrico descontrolado atingir em cheia a traseira do seu triciclo.

As imagens registradas, que foram gravadas em 17 de julho mas vêm tomando grande proporção nos últimos dias, foram veiculadas pela imprensa chinesa e mostram que o impacto foi forte o suficiente para fazer o veículo atravessar a rua e parar do outro lado da via.

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Concentrado em pegar o chapéu, o idoso sequer percebeu a gravidade do acidente que ocorreu a poucos metros de distância.

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Apesar do susto e do impacto, ninguém ficou ferido. Logo após a colisão, familiares do motorista do carro elétrico compareceram ao local do acidente, assumiram os custos do conserto do triciclo e ajudaram o idoso a transportar seus pertences de volta para casa.

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Vídeo: rajada de vento leva chapéu e evita que idoso seja atropelado por carro
AutorO homem recolhia materiais recicláveis - Foto: Reprodução/Câmara de segurança


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