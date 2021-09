Vídeo: presidente da França é atingido por ovo em evento

Da Redação

O presidente da França, Emmanuel Macron, participou de um evento na cidade de Lyon na manhã desta segunda-feira (27). Porém, quando estava no meio da multidão acabou sendo atingido por um ovo.

O presidente estava cercado por agentes do segurança quando foi atingido. Um vídeo flagrou toda a situação. Nas imagens é possível ver o momento em que ele é alvejado e, na sequência, é cercado por seus seguranças.

Apesar do arremesso, o alimento não quebrou ao bater no ombro do presidente. O responsável pela ação foi detido ainda no local. Ao jogar o ovo, ele teria dito as seguintes palavras: “Viva a revolução”.