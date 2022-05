Vídeo: prefeitura comete equívoco e asfalta trilhos de trem

Da Redação

Uma obra de pavimentação da Prefeitura de Magé, Rio de Janeiro, ganhou as redes sociais por conta de um engano. Funcionários acabaram asfaltando os trilhos do trem em um dos trechos onde o serviço seria feito. O caso ocorreu na tarde da última segunda-feira (16).

Parabéns Prefeitura de Magé!



Asfaltaram a linha de trem em Suruí.



ISSO MESMO!



ASFALTARAM A LINHA DE TREM! 👏🏼



Governando com Amor! 🥰 pic.twitter.com/AEF78RE9Hs — furtadoᶜʳᶠ 🔴⚫ (@tiagobotini) May 16, 2022

Por causa da interdição, os trens pararam de circular por uma hora e meia na tarde de segunda-feira (16). Os próprios moradores da região, indignados, retiraram o asfalto.



A Prefeitura de Magé informou que estava fazendo uma operação tapa-buraco na região e que o encarregado da obra cometeu um erro. A prefeitura pediu desculpas à população, afirmou que foi um caso isolado e afastou o funcionário.

A íntegra da nota da prefeitura:



"A falha foi corrigida tão logo o erro do encarregado de asfalto da Operação Tapa-Buraco que estava acontecendo no local foi identificado. Esse encarregado já foi afastado das funções. A Prefeitura se desculpa com a população de Suruí e garante que situações como essa não se repetirão. Trata-se de um caso isolado. A Secretaria de Infraestrutura realizou mais de 400 operações como essa em 2021 e todas com sucesso. O tráfego de trens foi restabelecido imediatamente."