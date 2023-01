Vídeo: Polvo gigante se agarra em armadilha e assusta pescadores

Da Redação

O animal se segurou na armadilha por quase três minutos antes de retornar ao fundo do Oceano Pacífico

Um grupo de pescadores levou um enorme susto ao levantar uma armadilha de camarões em Alberni Inlet, enseada da Ilha de Vancouver, no Canadá. Ao invés dos pequenos animais marinhos, havia um polvo gigante agarrado no instrumento de trabalho.

O momento foi registrado por um dos trabalhadores, identificado como Brooke Sattar. De acordo com uma entrevista concedida pelo pescador, o enorme polvo se segurou na armadilha por quase três minutos antes de retornar ao fundo do Oceano Pacífico. Assista o registro no final da matéria.

“Começamos a puxar a armadilha, que estava muito pesada, então pensamos que estivesse cheia de camarão. A cor do polvo também nos confundiu”, contou Brooke. De acordo com informações, até aquele momento os pescadores não haviam conseguido pescar nenhum camarão.

O vídeo foi postado no TikTok e viralizou nas redes sociais. O registro alcançou quase 78 milhões de visualizações. As imagens mostram o momento em que o polvo é retirando da água, agarrado na armadilha de camarões.

Veja:





